Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız. Hava Kurumunun uçakları yerine biz daha iyilerini koyduk. Bu sene 27 olan helikopter sayımızı 39'a çıkardık" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, “107 tane orman yangını çıktı, bunların 98 tanesi kontrol altına alındı. Saat 12.00’den itibaren nem yüzde 10’a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım” dedi.

“EN İYİ ÜLKELER ARASINDAYIZ”

Bakan Pakdemirli, ayrıca, “Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız. Türk Hava Kurumu ile ilgili asla problemimiz olmaz. Dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. Eskimiş ve miadını doldurmuş bir uçağı kullanma durumumuz yok. Hava Kurumunun uçakları yerine biz daha iyilerini koyduk. Bu sene 27 olan helikopter sayımızı 39’a çıkardık” ifadelerini kullandı. İHA