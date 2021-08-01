Tunceli’de çıkan yangın için yardım çağrısı: Günlerdir devam ediyor, söndüremiyoruz

Tunceli'nin Hozat ilçesinde önceki gün akşam saatlerinden itibaren başlayan orman yangını nedeniyle çeşitli kurumlar yardım çağrı yaptı. Gönüllüler bu sabah yangının söndürülmesi için ekiplere yardıma gitti.

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Tunceli’nin Hozat ilçesi Amutka, Ormanyolu, Boydaş, Dereköy ve Çakmaklı bölgelerinde çıkan orman yangını 3 gündür devam ediyor. Konuyla ilgili Hozat Belediyesi, Tunceli Belediyesi ve Dersim Dernekleri Federasyonu’ndan (DEDEF) peş peşe çağrılar geldi. Yangını söndürmek için sabah sabah saat 08:00’de belediye önünde toplanan gönüllüler Hozat’a gitti.

“KOŞULLAR ZOR, EKİPMAN YETERSİZ”

Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik tarafından şu açıklama yapıldı;

“İlçemize bağlı Amutka, Ormanyolu, Boydaş, Dereköy ve Çakmaklı mevkilerini kapsayan geniş bir alanda birkaç gündür süren orman yangınlarına belediye ekiplerimiz ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile birlikte imkanlarımız doğrultusunda gerekli müdahalelerde bulunmamıza karşın, gerek bölge koşulları gerekse de ekipman yetersizliği sebebiyle yangın kontrol altına alınamamakta ve maalesef büyüyerek devam etmektedir. Bu noktada; doğal yaşam alanlarımızı ve yaban hayatını savunmak adına tüm halkımızı bu konuda duyarlılık gösterme ve yangını söndürmeye destek olma çağrısında bulunuyoruz.”

MAÇOĞLU: YANGINI SÖNDÜRMEYE GİDİYORUZ

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik’in yardım çağrısına şu cevabı verdi;

“Hozat Belediyesi’nin yapmış olduğu çağrıya kulak veriyoruz. Yarın saat 08.00’de Hozat’a bağlı Amutka, Boydaş, Dereköy ve Çakmaklı bölgesinde çıkan yangını söndürmeye gidiyoruz.”