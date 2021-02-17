Türk Medeni Kanunu’nun 95. yıl dönümü

Türk Medeni Kanunu’nun 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilmesinin 95. yılını kutluyoruz. İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak TBMM’de kabul edilen Medeni Kanun'un kabulü ile sosyal alanda eşitlik anlayışının temeli atıldı. 1 Ocak 2002 kabul tarihli Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkmıştır.

TÜRK MEDENİ KANUNUN KABULÜ

Türk Kanunu Medenisi, Türkiye’de 17 Şubat 1926’da İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak TBMM’de kabul edilen ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe konulan 743 sayılı kanundur.

Kanunun getirdikleri;

* Ailede kadın-erkek eşitliği sağlandı.

* Evlilikte resmî nikâh zorunluluğu getirildi.

* Tek eşle evlilik esası getirildi.

* Kadınlara, istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanındı.

* Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın-erkek eşit hale getirildi.

* Patrikhanelerin, din işleri dışındaki yetkileri kaldırıldı.

Medeni hukuk, şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen, şahısların doğumdan (tüzel kişilerde kuruluşundan) ölümüne (tüzel kişilerde sona ermesine) ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras hukuku medeni hukuk kapsamında yer alır ve medeni kanunla düzenlenirler. Borçlar hukuku ve ticaret hukuku da aslında medeni hukukun uzantısıdır. Medeni hukuk salt bir hukuk dalı olmaktan öte hukukun özüdür.

Türkiye’de Medeni Kanun, İsviçre Medeni Kanunundan iktibas edilmiştir. Kazuistik metoda sahip Prusya Kanunu ile devrimci bir felsefeye sahip katı Fransız Kanunu arasında kalarak ortalama bir yol izlemiştir. Kanuna öncelik tanımakla birlikte hakime takdir hakkı da tanımaktadır. 1 Ocak 2002 tarihinde tümüyle yenilenmiş Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesiyle yürürlüğü son buldu.