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Türkiye adeta bir duraksama dönemi yaşıyor

Başkanlığını TBMM 17. Dönem Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un üstlendiği Milli Merkez Hareketi, “23 Nisan ve milli irade” başlıklı bir açıklama yayımladı.

Güncellenme: 05:54, 23/04/2021
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Türkiye adeta bir duraksama dönemi yaşıyor

Milli Merkez Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez ve TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan ile birlikte 31 ismin imza attığı açıklamada, Meclis'in açılışının 101. yılı kutlanarak şu ifadelere yer verildi:

PARLAMENTER SİSTEM VURGUSU

“Bugün Türkiye'de, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen bir yönetim sistemi yürürlüktedir. Türkiye, bu yeni yönetim sisteminin yürürlüğe girdiği günden bu yana, adeta bir duraksama dönemi yaşamaktadır maalesef. Milli Merkez olarak, demokratik parlamenter rejime yeniden dönülmesinin en doğru ve yararlı yöntem olduğunu düşünüyoruz. Tüm demokratik birikimimiz ve bilgimizle, böyle bir sürece her türlü katkıyı vermeye hazırız. Atatürk Cumhuriyetimizin ilelebet yaşayacağına olan inancımızı bir kez daha vurgularız.”

Bildiriyi bu isimler imzaladı
Hüsamettin Cindoruk, Uluç Gürkan, Ufuk Söylemez, Önay Alpago, Tınaz Titiz, Enis Öksüz, Hasan Macit, Süheyl Batum, Şahin Mengü, Kemal Anadol, Ataol Behramoğlu, Kemal Alemdaroğlu, Necla Arat, Ertuğrul Kumcuoğlu, Uluç Özülker, Namık Tan, Mahir Aydın, Övgün Ahmet Ercan, Muammer Aydın, Can Ataklı, Arslan Bulut, Ümit Zileli, Fevzi Durgun, Nasuh Mahruki, Haluk Dural, Ni-han Aras, Bilge Aras, Çiğdem Bayraktar Ör, Bülent Akköse, Sevinç Dalyan.
Ankara Atatürk aydın Can Ataklı Hükümet Meclis Nasuh Mahruki TBMM Türkiye Ümit Zileli
Yayınlanma Tarihi:05:30,