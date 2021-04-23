Türkiye adeta bir duraksama dönemi yaşıyor

Milli Merkez Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez ve TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan ile birlikte 31 ismin imza attığı açıklamada, Meclis'in açılışının 101. yılı kutlanarak şu ifadelere yer verildi:

PARLAMENTER SİSTEM VURGUSU

“Bugün Türkiye'de, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen bir yönetim sistemi yürürlüktedir. Türkiye, bu yeni yönetim sisteminin yürürlüğe girdiği günden bu yana, adeta bir duraksama dönemi yaşamaktadır maalesef. Milli Merkez olarak, demokratik parlamenter rejime yeniden dönülmesinin en doğru ve yararlı yöntem olduğunu düşünüyoruz. Tüm demokratik birikimimiz ve bilgimizle, böyle bir sürece her türlü katkıyı vermeye hazırız. Atatürk Cumhuriyetimizin ilelebet yaşayacağına olan inancımızı bir kez daha vurgularız.”