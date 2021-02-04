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Üniversitede tepki çeken fotoğraf

AKP'nin 7. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Gaziantep'te giden AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı ziyareti sırasında çekilen bir fotoğraf tepki çekti. Kurtulmuş'un makam koltuğunda rektör Özaydın'ın da ayakta beklediği görüldü.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 12:30, 04/02/2021
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Üniversitede tepki çeken fotoğraf

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş partisinin 7. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere gittiği  Gaziantep’te  çeşitli ziyaretlerde de bulundu. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ı da ziyaret  eden Kurtulmuş’un ziyaret sırasında çekilen bir fotoğraf ise tepki çekti.

“REKTÖR DEDİĞİN BÖYLE OLACAK”

Fotoğrafta Kurtulmuş’un, rektörün makam koltuğunda, rektör Özaydın’ın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise ayakta, ellerini önde kenetlemiş şekilde durduğu görülüyor. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Demokrat Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt,” Ak Parti Milletvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi Rektörünün koltuğuna oturmuş. Rektör bey de ayakta dikiliyor. Rektör dediğin böyle olacak.@NumanKurtulmus  yakışmışsın koltuğa, yaparsa Ak Parti yapar. Durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.

 

DP Milletvekili Cemal Enginyurt bu fotoğrafı paylaşıp tepki gösterdi.

KENDİSİNİ VEKALETEN DEKAN OLARAK ATAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kendisini güzel sanatlar fakültesine (GSF) vekâleten dekan olarak atamasıyla gündeme gelmişti. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın ataması, 24 Eylül 2020 tarihinde yapılmış, Özaydın, dekanlık görevi için üniversitede profesör bulunmadığını savunmuştu.