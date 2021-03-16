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Üretici kadınlardan Meral Akşener’i şaşırtan hediye

Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifleri yöneticileri, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti. Görüşme esnasından kadınların Akşener'e verdiği hediye İYİ Parti liderini şaşırttı.

Güncellenme: 01:27, 16/03/2021
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Üretici kadınlardan Meral Akşener’i şaşırtan hediye

İYİ Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın girişimiyle başlatılan Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifleri, kuruluşlarının birinci yılında 11 il yöneticisiyle birlikte, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

Kooperatif yöneticileri Akşener’e, bir televizyon programında “Torunum bana hasret” sözlerini hatırlatarak, bu yüzden torununa vermesi için Meral Akşener’e benzeyen el üretimi bez bebek hediye etti.

Saçları kendisi gibi kesilen bebek için, “Kuaförden daha iyi kesmiş…Bu benmişim” diyerek kadınları güldüren Akşener, hediye için teşekkür etti.

Kooperatif yöneticileri ayrıca Akşener’e ‘Orhan Kemal’in Adana’sı’ kitabını hediye etti.

Diğer kooperatif üyeleri de el emeği üretilen ürünlerini Akşener’e takdim etti.

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