Vakıf kiracılarına icra şoku

Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü, pandemi nedeniyle uzun süre kepenkleri kapalı kalan kiracılarını icraya verdi. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, kentte yaklaşık 2 bin Vakıf kiracısı bulunduğunu belirterek, Vakıflar'ın kira alacağını icra yoluyla tahsil etme girişimine tepki gösterdi.

HALIL ATAŞ

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Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü, pandemi nedeniyle uzun süre kepenkleri kapalı kalan kiracılarını icraya verdi.

“O İŞYERLERİ KEYFİ OLARAK DEĞİL, HÜKÜMET KARARIYLA KAPANDI”

Bedesten, Irgandı Köprüsü, Kapalıçarşı gibi tarihi binalarda çok sayıda vakıf kiracısı bulunduğuna dikkat çeken Karaca şunları söyledi;

“Türkiye’de on binlerce vakıf kiracısı var. Ülkemizde 2020’nin mart ayı başında Covid-19 vakaları görülmeye başlandı. Hemen ardından da tam kapanma dahil, yaygın önlemlerle pandemi mücadelesi yürütülmeye çalışıldı.

AKP iktidarı o dönemde vatandaşımıza 3 tane maske dağıtmayı bile beceremedi. Afrika devletlerinin bile vatandaşına maddi yardım yaptığı o dönemde, AKP iktidarının İBAN yayınlayarak vatandaştan para toplamaya kalkıştığını henüz unutmadık.

AKP iktidarı pandemi sürecini başarıyla yönetemedi. Esnafa, işadamına destek olamadı. Çalışanları günde 30 liraya mahkûm ettiği yetmezmiş gibi, kamu kurumlarının yönettiği alanlarda da idareyi ele alamadı.

AKP hükümetinin koyduğu yasaklar çerçevesinde işyerini kapatmak zorunda kalan esnafın kira borçları konusunda da gereğini yapamadı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü kime bağlı? O Genel Müdürlüğe ‘Pandemi sürecinde kapalı kalan işyerlerinden kira almayın, esnafı kira açısından zora sokmayın’ talimatı verilemedi.

AKP Hükümeti, kira borçlusu esnafa Vakıflar Bölge Müdürlükleri vasıtasıyla icra yürütüyor. Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Tavşana kaç, tazıya tut mantığıyla devlet yönetilir mi?”

“KİRACILARIN TALEPLERİ KARŞILIK BULMADI”

Vakıf kiracılarının, pandemi döneminde kira alınmamasını yolundaki taleplerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden karşılık bulmadığını hatırlatan Karaca, Türkiye’de pandemi görülmeden bir hafta önce mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne geçen Mahfel’in kiracısının da çok ciddi mağduriyetle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

“AYLIK 190 BİN LİRA KİRA VEREN İŞLETME BÖYLE MAĞDUR EDİLİR Mİ?”

“Mahfel 2018’de kiraya verildiğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin mülküydü” diyen CHP’li Karaca, sözlerini şöyle tamamladı;

“Mülkiyet mart 2020 başında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçti. Bir hafta sonra da Türkiye’de Covid-19 vakaları görülmeye başlandı. İlk dönemde aylık 120 bin lira olan kira, zaman içerisinde 190 bin liraya yükseldi. 15 ay kapalı kaldı o mekan. Milyon liraları aşan kira borcu oluştu.

Mahfel’in kiracısı, mekanın mülkiyeti Vakıflar’a geçmemiş olsa bu kadar ağır yara almayacaktı. Araya Vakıflar girdiği için şimdi Mahfel’in kiracıları da, diğer Vakıf kiracıları da icra davalarıyla baş başa.

Öğrendiğimize göre AKP’nin mağdur ettiği kiracılar mahkemelerde hak arıyor. AKP hükümeti ise olan biteni sadece seyrediyor. Pandemi sürecinde hiçbir yardımda bulunmadıkları, destek olmadıkları kitlelerin karşısına hangi, yüzle çıktıklarını merak ediyoruz.”