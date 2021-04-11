Yeni haftada sıcaklıklar değişecek, yağışlar bitmeyecek…

Türkiye baharın ortasında kıştan kalma günler yaşıyor, bugün İç Anadolu Bölgesi’nin birçok noktasında kar kendini gösterecek, yarın da devam edecek olan kar yağışlarının ardından hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. Hafta ortasında ise hava sıcaklıkları mevsim normallerine yaklaşacak ancak yağışlar bitmeyecek, Türkiye’nin batısında sağanak yağışlar etkili olacak.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz bölge geneli ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.