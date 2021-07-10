Ayakları kesilen köpek için hayvanseverler seferber oldu

Silopi’de ön ayaklarını biçerdöverin kopardığı bir köpek bulundu. Hayvansever vatandaşların yardımıyla önce Adana’ya gönderilerek, tedaviye alındı.

Adana'da tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan köpeğe daha iyi şartlarda bakılması ve protez temin edilmesi için İstanbul’a gönderildi. Sohayko Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, amaçlarının köpeğe protez yaptırmak olduğunu ancak önce yürütecini temin ederek, protez için çalışmalarının devam etiğini belirtti.

Yılmaz, yürüteci engelli hayvanlar için yurt dışından ithal eden bir firma aracıyla getirdiklerini belirterek, köpek ilk yürütece oturmasından itibaren yürüdüğünü belirtti.

Yılmaz, “Birçok hayvansever köpek için seferber oldu ve yürüteci için iş insanları ve oyuncular destek oldular. Şimdi de köpek için düşünülen protezlerin çalışmalarına başladık. Köpeğimiz artık İstanbul’da bizimle yaşayacaktır” dedi. İHA