Baba kız 10 gün arayla corona virüse yenik düştü

Eskiçine Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Akçay bir süre önce rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Fatma Akçay'ın corona virüse yakalandığının anlaşılması üzerine tedavisine başlandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Akçay durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. Genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Corona virüs yüzünden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Akçay'ın babası Kazım Güler de 12 Mayıs tarihinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Baba ve kızın hayatlarını kaybetmesi Çine'de büyük üzüntü oluştururken, Akçay'ın cenazesi bugün öğleden sonra Yolboyu Mahallesi'nde toprağa verildi.