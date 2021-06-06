Benzinle baca temizlerken komşusunun evini yaktı

Yangın Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sabri A., gece saatlerinde evin bacasını temizlemek için bacaya önce kağıt yerleştirdi ardından bir miktar benzin döktü.

Sabri A.’nın kağıtları tutuşturması sonrası alevler bacayı sardı. Sabri A.’nın yaşadığı dairenin üst katındaki baca girişinden dışarı çıkan alevler evi tutuşturdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını daha fazla büyümeden söndürmeyi başardı. Alt katta yapılan baca temizliği nedeniyle üst kattaki dairenin tutuşmasına neden olan yangında yaralanan olmadı. Öte yandan kimsenin yaşamadığı öğrenilen ev kullanılamaz hale geldi.

Yangını anlatan Sabri A., “Evin bacasını temizlemek için kağıtlar yerleştirdim, sonra üzerine çabuk yanması için bir miktar gaz döktüm. Kağıtları tutuştururken, alevler parladı. Üst katın yandığını görmedim. Komşular seslenince fark ettim. Böyle olacağını bilseydim gaz dökmezdim” dedi. (İHA)