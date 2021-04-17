Emniyetten büyük operasyon! 102 kilo eroin ele geçirildi

Van’da uyuşturucu çetelerine büyük bir darbe daha indirildi. Düzenlenen operasyonda 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları müşterek çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan bir araç ilimiz Tuşba ilçesinde yakalanmış.

Araçta narkotik dedektör köpeği Rexo ile yapılan aramada; 200 paket halinde 102 kilo 690 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili E.Y. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, yapılacak işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir. İHA

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