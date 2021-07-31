Eniştesinin kardeşini, ağabeyiyle tartışırken öldürdü

Marbudam Yaylasında Ayşe Güney (31), ağabeyi Adem Güneyin borç- alacak nedeniyle tartıştığı eniştesinin kardeşi Ekrem Gemiciyi (48) tabancayla vurarak öldürdü.

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Rize’de Çayeli’nin Marbudam Yaylası’nda Adem Güney, borç- alacak nedeniyle eniştesinin kardeşi Ekrem Gemici ile tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine ağabeyi Adem Güneyi korumak isteyen Ayşe Güney, evdeki ruhsatsız tabanca ile Ekrem Gemiciye ateş etti.

Ağır yaralanan Gemici, yayladakiler tarafından Çayeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ekrem Gemici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe Güney, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.