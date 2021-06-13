İki grup arasında bıçaklı kavga

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu iki grup Otçu Sokak’ta karşılaştı. İki grubun arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklarında kullanıldığı olayda vücutlarının çeşitli yerlerine darbe alan 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2 kişi Şehit İhsan Alpay Sokak’taki ikametine sığınırken, ihbar üzerine olay yerine polis sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 19 yaşındaki Edip Ahmedi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne diğer 2 yaralıda Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Edip Ahmedi’nin sağlık durumun ciddiyetini koruğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İHA

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