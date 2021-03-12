İş insanı Oğuz Satıcı yoğun bakıma alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı Oğuz Satıcı yaşadığı villada henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Ağır yaralanan Satıcı, yakınlarının çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Satıcı'nın geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Satıcı’nın bir dönem İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) ve Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.