Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İş insanı Oğuz Satıcı yoğun bakıma alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, iş insanı Oğuz Satıcı’nın yaşadığı villada düşmesi sonucu ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Güncellenme: 23:43, 12/03/2021
HaberlerGünün İçinden
İş insanı Oğuz Satıcı yoğun bakıma alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı Oğuz Satıcı yaşadığı villada henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Ağır yaralanan Satıcı, yakınlarının çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Satıcı'nın geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Satıcı’nın bir dönem İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) ve Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

İlginizi ÇekebilirBir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak katledildiBir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak katledildi