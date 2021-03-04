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Karı- koca, 10 saat arayla corona virüsten öldü

Amasya'da corona tedavisi gören Nazmi Küçük (74) ve eşi Saliye Küçük, 10 saat ara ile hayatlarını kaybetti.

Güncellenme: 11:29, 04/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Karı- koca, 10 saat arayla corona virüsten öldü

Esnaflık yapan Nazmi ve eşi Saliye Küçük’e, yaklaşık bir ay önce görülen semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Küçük çifti, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Nazmi Küçük, dün saat 08.00 sıralarında, aynı servisteki eşi ise saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Nazmi ve Saliye Küçük çifti, Arpaderesi köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. (DHA)

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