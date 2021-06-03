Katlettiği eski eşi için ‘saçının teline zarar gelsin istemezdim’ diyen şahsa kızlarından sert tepki

Kayseri’de Şükrü Efe, 16 Şubat 2021’de boşandığı eşi Nuran Koçer ile konuşmak için 3 Mart’ta Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi’ndeki eve gitti. Şükrü Efe, çıkan tartışmada 3 çocuğunun annesi Nuran Koçer’i belinden çıkardığı tabancayla vurarak öldürdü.

Olayın ardından kaçan Şükrü Efe, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne 200 metre uzaklıktaki evde yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şükrü Efe hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Şükrü Efe hakkında, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Şükrü Efe ile şikayetçi kızlarından 15 yaşındaki E.S., 11 yaşındaki R.S. ve 7 yaşındaki Y.S. ile hayatını kaybeden Nuran Koçer’in babası Sait Koçer hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu.

Duruşma başlamadan önce mahkeme salonuna getirilen Şükrü Efe’ye, davada şikayetçi olan kızları ile dedeleri Sait Koçer tepki gösterdi. Sait Koçer, “Çocukları yurda verdim. Çocukları yetim bıraktın. Evimi yıktın. Yavrularım anasız kaldı. Hiç mi utanmıyorsun?” diyerek tepki gösterdi.

KIZLARI: ALLAH BELANI VERSİN

Sanık Şükrü Efe’nin şikayetçi 3 kızı ise ” Allah belanı versin” diye bağırdı. Gelen tepkiler üzerine mahkeme başkanının talimatıyla sanık Şükrü Efe, Kayseri 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonuna götürüldü ve duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılarak devam etti. Kızını kaybeden Sait Koçer, sanığa tepki vermesinin ardından mahkeme salonundan çıkarıldı.

“EŞİMİ SEVİYORDUM”

Eşini öldürme kastı olmadığını iddia eden Şükrü Efe, şunları söyledi:

* Ayrı bir ev tuttu, kafasına göre dayadı, döşedi. İşsizdim. Benden sürekli kaçmaya başladı. Ev hapsi aldım.

* ‘Ben sensiz yaşayamam’ dedim. Nuran’ı aradım telefonumu açmadı. Kızımı aradım açmadı. Eve gittim. Zile bastım, kapıyı açmadılar. Sabaha kadar bekledim.

* Onun saçının bir teline zarar gelsin istemezdim. Servise binerken konuşmak istedim. ‘Buralardan gideceğim, Z.E. ile mutluyum’ dedi. ‘Ne diyorsun’ diyerek tepki gösterdim.

* İnsan namusu için yaşar. Ayaklarına sıkmak istedim. Öldüğünü duyduktan sonra yaşamak istiyorsam Allah belamı versin. Allah bana böyle bir şey verdi, düşmanımım başına vermesin.

* Yavrularıma sarılabilir miyim umuduyla geldim, onlar bana tepki gösterdi. Onlara zarar gelmesini hiçbir zaman istemedim. Öldürme niyetim asla yoktu.

* Öyle bir niyetim olsa kafasına sıkardım ya da daha önce görüştüğümüzde öldürürdüm. Eşimle yeniden nikah masasına oturmak istedim. Kızımı da asla tehdit etmedim.

“BABAM KILIK DEĞİŞTİRMİŞ”

Sanığın şikayetçi kızı R.E. ise, “Annem ile evden çıkıyorduk. Asansörün orada beni gördü. 11 saat yangın merdiveninde beklemiş, yanıma gelerek, kafama silah dayadı. ‘Konuşursan, öldürürüm’ dedi. Babam kılık değiştirmiş. Ben, o katili tanıyamadım bile. Yalan söylüyor. Annemi görünce beni bıraktı ve isteyerek kurşun sıktı. En ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, Şükrü Efe’nin tutukluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. DHA