Marmaris’te tepki çeken plajda açılış hazırlığı

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde Nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 7 dönümlük alanda ağaçların kesilmesiyle çevrecilerin büyük tepkisini çeken, beş yıldızlı olacağı belirtilen mavi bayraklı halk plajında sona gelindi. Plajın 11 Haziran'da misafirlerini kabul etmeye başlayacağını söyleyen Kültür Turizm Bakanlığı kuruluşu olan TURAS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cem Sultan Saral, “Giriş ücretsiz olup şezlong ve şemsiyelerden cüzi miktarda ücret alınacak” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onayı ile 11 kilometrelik sahil bandı olan Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde bir buçuk aydan bu yana devam eden plaj hizmete girecek.

AĞAÇLAR KESİLDİ BETON DÖKÜLDÜ

Plaj yapımına başlandığında bölgede ağaçların sökülerek betonlaşmanın başlamasına karşı çıkan çevrecilerden Marmaris Kod 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Ufuk Ersan Tavityan SÖZCÜ'ye açıklama yaparak, “Yapılan işlem hiçbir şey adına kabul edilebilir bir durum değil. Madem böyle bir yer yapılacak hiç değilse yeşil korunmalı, betonlaşma yerine daha doğal yapılar tercih edilmeliydi. Şimdiye kadar ücretsiz olarak kullanıma açık olan Altın Sahil Plajında zaten sandalye ve termosunu alan halkımız denizden de faydalanarak, ekonomik olan bir gün geçirmekteydi. Zaten halk plajıydı, buna ne gerek vardı? Çay kaç lira olacak? Kapıya yiyecek içecek sokmak yasaktır tabelası asılacak mı? Kısaca bu özgür alan ranta açılacak mı? İhale yapılacaksa koşullar ne olacak? Bu ihaleler olacaksa Marmaris halkı ve esnafının yararına mı olacak? Soruyoruz!” şeklinde konuşmuştu.

PLAJI TURAS A.Ş. İŞLETECEK

Kültür Turizm Bakanlığı kuruluşu olan TURAS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cem Sultan Saral, yaklaşık iki bin vatandaşa hizmet verecek ve girişi ücretsiz olacak plajda mescit, kadın-erkek ayrı soyunma ve duş alma yerlerinin yanı sıra engellilerin denize girebileceği özel alanlar ile engellilerin kullanabileceği özel yapım şezlongların olacağını söyledi. Saral, “Halkımıza özel ve vatandaşlarımızın yararlanabileceği lüks bir proje yaptık. Yaklaşık 45 gün önce başladığımız inşaatta artık sona geldik. Burası yaklaşık 2 bin kişiye hitap edecek. Girişten ücret alınmazken, restoran ve büfelerimizden cüzi rakamlarla faydalanmak mümkün olacak. Şezlong ve şemsiye ücretlerimiz çok cüzi bir ücretle kullanılabilecek. Plajımızın tüm yasal izinleri alınmıştır. Yıkılma tehlikesi olan istinat duvarı yerine 100 metre güçlü bir duvar yaparken 3 palmiye ağacının yerini değiştirdik. Çocuklar için alanlar, sağlık ve bebek bakım birimleri mevcut. En çok önem verdiğimiz engelli insanlar için alanlarımız olacak. Doğa ile uyumlu bir proje gerçekleşiyor. Tamamen yeşil ve mavi ağırlıklı bir plaj olacak” dedi.