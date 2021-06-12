Yalova’da denizden 1 günde 170 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizinde şubat ayından itibaren görülmeye başlanan müsilaj, Yalova kıyılarını yeniden kapladı. Bir süre önce temizlik çalışması ve akıntıyla birlikte deniz yüzeyinden dağılan müsilajın kıyılarda tekrar etkili olması, kent sakinleri ile balıkçıları endişelendirdi.

Yalova merkez ile feribot ve deniz otobüsü seferlerinin de yapıldığı Altınova kıyılarındaki müsilaj, tekne ve vidanjör kullanılarak temizleniyor. Toplanan müsilaj, belediye ekipleri tarafından kıyıya çıkarılarak, varillere dolduruluyor.

Yalova merkez ve Altınova ilçesinde yoğunlaşan çalışmalar sonucu son 24 saatte denizden 170 metreküp müsilaj temizlendi.

Yetkililer, tersaneler bölgesinde başlanan temizleme çalışmalarına Yalova çevresindeki sahillerde hafta sonu da devam edileceğini açıkladı. DHA