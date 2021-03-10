BMW CFO’su Apple’ın otomobili hakkında konuştu: “Çok rahat uyuyorum!”

Bloomberg, Apple’ın söylentilerle dolu otomobil projesi hakkında Nicolas Peter’e soru sorduğunda, “Huzurlu biçimde uyuyorum” cevabını aldı.

Apple, 2024 yılına kadar sürücüsüz bir elektrikli otomobil yapmayı planlıyor ve birçok habere göre Hyundai, Kia ve Nissan ile ortaklık hakkında görüşmelerde bulundu. Peter Bloomberg’e “Rekabet harika bir şey – diğerlerini motive etmeye yardımcı oluyor” dedi.

Bloomberg’in bildirdiğine göre, Apple’ın Güney Koreli Hyundai ve Kia ile otomobilde işbirliği yapma görüşmeleri, potansiyel ortaklık haberlerinin sızdırılmasının ardından askıya alındı. Yerel basında çıkan haberlere göre, şirketler Mart ayına kadar Apple’ın elektrikli aracın “beta” versiyonuna yol açacak bir anlaşma imzalamayı planlamışlardı. Ancak Hyundai yöneticilerinin ortaklık konusunda temkinli olduğu söylendi.

The Financial Times kaynaklarına göre Apple, Japon otomobil üreticisi Nissan’a birlikte otonom bir araç yapma konusunda da görüşmeler yürütüyor. Ancak bu adım da marka bilinci yaratma stratejileri dahilinde istenilen gibi devam etmiyor.

Peter ayrıca Bloomberg’e, BMW’nin içten yanmalı motorlu otomobil üretimini durdurma planlarının “olmadığını” söyledi. Peter, “Sağdan soldan gelen duyumlarla hareket etmek çok anlamsız. Önemli olan müşterinin isteğidir.” dedi.