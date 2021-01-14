Efsane model geri dönüyor hem de elektrikli

Renault Grubu, Renaulution sunumunda Renault markasının önümüzdeki 5 yıl ve sonrası için stratejilerini açıkladı. Firma otomotiv endüstrisindeki değişimi bu stratejik planıyla resmen benimsiyor. “Nouvelle Vague” adını verdiği yeni dönemde Renault, teknoloji, hizmet ve temiz enerji markasına dönüşerek otomotiv endüstrisine modern bir yaklaşım getirecek.

Markanın gelecek stratejisinde en öne çıkan durumlardan biri ise 2025 yılına kadar üretimi azaltacak olması oldu. Markanın yeni CEO’su Luca De Meo online olarak gerçekleştirilen sunumda, “Büyük oranda geliştik ama bu pekte iyi değil.” dedi.

Grup 2019’da 4 milyon olan otomobil üretimini 2025 yılında 3.1 milyon adete düşürmeyi ve böylece ekonomik olarak daha tasarruflu olmayı hedefliyor.

Renault ürün çeşitliliği hem elektrikli hem de segmentasyon anlamında yeniliklere sahne olacak. 2025 yılına kadar 14 ana model piyasaya sürecek olan Renault, bunların 7'sini tamamen elektrikli, diğer 7 aracı ise C ve D segmentinde üretecek. Marka ürün gamındaki yeni konumlandırmalarıyla B segmentindeki liderliğini korurken, C-segmentinde tekrar başa oynamayı hedefliyor. 2025'e kadar üst segmentlerdeki satışların toplam satışların %45'ini oluşturması planlanıyor.

Renault Grubu CEO'su Luca De Meo: “Renault olarak dalgalardaki kırılmaları kabulleniyor ve kendi ‘Yeni Dalga'mızı yaratıyor, otomotiv endüstrisine modern bir yaklaşım getiriyoruz. Electro Pole projesi ile elektrikli araç liderliğini güçlendiren, hidrojene yatırım yapan, 2025 yılına kadar Avrupa'nın en çevreci ürün gamına ulaşmayı hedefleyen bir enerji markasına dönüşeceğiz. Ayrıca kurum içi inovasyon ve siber güvenlik gibi kilit alanlarda Avrupa'ya özgü bir uzmanlık geliştirmeyi amaçlayan açık bir ekosistem olan ‘Software République' aracılığı ile bir teknoloji markası olacağız. Bu durum servis hizmetleri markası olarak bize, dahili ve harici yüksek teknolojili bağlantılı servisler yardımıyla rekabet avantajı sağlayacak. Bu çağdaş vizyonumuzun temellerini Fransa'da atıyoruz. Çünkü marka olarak gücümüzün ve ruhumuzun köklü geçmişimizde yattığının bilincindeyiz. Bir yandan geçmişiyle sıkı bir bağı bulunan, bununla birlikte elektrikli olmasıyla gelecek niteliği taşıyan Yeni R5, Renault'nun ‘Yeni Dalgası'nı kusursuz temsil ediyor.”

RENAULT 5 YENİDEN DOĞUYOR

Sunumda en önemli olaylar biri Renault’un efsane 5 modelinin yenilenmiş prototipiydi. Orijinal tasarımdan güçlü özellikleri bünyesinde barındıran Renault 5 Prototip'i, sarı vurgularla eğlenceli, afacan yanını koruyor. Gilles Vidal'in tasarım ekibi, Renault'nun geçmişindeki dünyaca ünlü bir kült model olan R5'ten ilham aldı. Modern yaklaşım; elektronik, mobilya ve spor dünyasından esinlenen materyallerde de göze çarpıyor.

Renault Tasarım Direktörü Gilles Vidal, “Renault 5 prototipinin tasarımı, marka mirasımızın kült modeli olan R5'i, temel alıyor. Prototip, modernliği ve zamana uygun bir otomobili temsil ediyor: Şehirli, elektrikli, çekici” dedi.