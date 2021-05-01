En düşük emisyona sahip marka oldu

JATO verilerine göre 2020 yılında satılan tüm araçların ortalama CO2 emisyonları 97.5 g/km olarak hesaplandı. Toyota'nın Mazda ve Lexus ile kurduğu CO2 havuzundan ortaya çıkan bu rakamlar sonucunda marka, Avrupa'da en az CO2 salımı gerçekleştirmeyi başardı.

21 ülkeyi kapsayan Avrupa verilerine göre 2020 CO 2 emisyon ortalaması 106.7 g/km olurken Toyota yakıt teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımıyla ortalamanın altında yer aldı ve düşük emisyona sahip marka olarak ilk sırayı aldı.

Markanın her segmentte sunduğu hibrit motorlu modeller, çevreye salınan CO2 gazı oranını düşürdü. Toyota sıfır emisyon hedefine giden yolda elektrik motoruna sahip hibrit

araçların yanı sıra plug-in hibritler (dışarıdan da kabloyla şarj edilebilen hibritler), bataryalı elektrikli araçlar ve hidrojen yakıt hücreli araçlar geliştirmeye devam ediyor.