Japon üreticilerden ortak teknoloji platformu

Just Auto’nun haberine göre Japon otomobil üreticileri ortak olarak yaptıkları açıklamada, “Erken bir aşamada daha güvenli ve daha rahat bağlantılı hizmetler sağlamak için standartlaştırılmış çekici ve değerli hizmetler” yaratmayı hedefliyor.

Otomobil endüstrisinde devrim yaratan CASE’de (bağlantı, otonom, paylaşım, elektrik) iletişim ve verinin yanı sıra bulut hizmetleri, IoT ve büyük veri gibi işletmelerle bağlantılı olarak bağlantı teknolojisi hızla ilerliyor.

Her otomobil üreticisi kendi araç iletişim ekipmanını geliştirse ve uzaktan kumanda fonksiyonu gibi aynı bağlantı hizmeti sağlasa bile her firma onu farklı bir yaklaşımla geliştiriyor ve devreye alıyor.

Grup içinde yer alan Japon bir üretici “İki şirket, bağlantılı araçların temel işlevi olan araç iletişim ekipmanının geliştirilmesini bir işbirliği alanı olarak konumlandırdı. Uygulamalar ve kurum içi hizmetler geliştiriyorlar. Verimliliği artırın ve araç iletişim cihazlarının gelişimini hızlandırın. Bu adımlar aracılığıyla, bu ortak altyapı üzerinde uygulamalar ve hizmetler geliştirmeye daha fazla odaklanabiliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Suzuki, Subaru, Daihatsu ve Mazda, araçlardan ağlara ve araç iletişim ekipmanı merkezlerine kadar ortak bağlantı özelliklerine sahip gelecekteki bağlantılı otomobiller için bir sistem oluşturmak üzere Toyota tarafından geliştirilen temel araç iletişim teknolojisine kendi teknolojilerini dahil edecekler.

Aynı zamanda, her otomobil üreticisinin geliştirme talebini azaltarak ve yeni işlevlerle sistem çalışmasını ve sürüm yükseltmelerini basitleştirerek ekipmanı ve personeli optimize etmek de mümkün görünüyor.