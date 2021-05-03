Pandemi otomotiv dünyasını nasıl değiştirdi?

İngiltere’de otomobil bayileri tekrar açıldılar. İşletmelerin bu duruma daha hızlı adapte olası ve teknolojinin işleri çarpıcı bir biçimde değiştirmesi gelecek içi ne anlam katıyor uzanlar ve tüketicilerin bilmek istediği bilgiler arasında.

Geçen yıl mart ayında hangi hızda kararlar alıyordunuz ve bunları nasıl almaya başladınız?

Bu soruya İngiliz Otomobil Satıcıları Derneği CEO’su Sue Robinson, “Açıkçası, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik ve her şey çok çok çabuk oldu. Hızlı hareket ediyordu ama yavaştı. İşler hızlı gelişiyordu, ancak hükümetten de yanıtlar almamız gerekiyordu; ve çoğu durumda, farklı görüşlere sahip olabilecek farklı departmanlarla uğraşıyorsunuz.” diyerek başladı.

Robinson, “Sonra gerçekten açılmaya geldiğimizde, inanılmaz derecede sıkı kulis yaptık. Bu showroom’ların diğer perakendecilerden iki hafta önce açılması için çok fazla kapı çalmak gerekiyordu.” dedi.

Bentley kriz yönetiminden Wayne Bruce ise “Yıllar öncesine benziyor. Covid’e adanmış ilk kriz yönetimi ekibi toplantısını hatırlıyorum ve o ocak ayının sonundaydı. Salgının Birleşik Krallık’a gittikçe yaklaştığını görebiliyorduk, bu yüzden Brexit için hazırladığımız depo alanını kullanarak parçaları stoklamaya başladık” diyerek soruya cevap vermeye başladı.

Bruce, “Ama önceliğimiz gerçekten burada Crewe’de çalışan 4000 meslektaşımızın güvenliğiydi. Perakendecilerimizin aksine, kapatmamız gerekmiyordu. Üretime devam edebilirdik ama fabrikayı kapatma kararı aldık. Yedi hafta boyunca fabrika kapatıldı. Sonrasında, 2000 üretim meslektaşımızı mümkün olduğunca güvenli bir şekilde sahaya nasıl geri getirebileceğimize bakmak için evlerimizden bir araya geldik.” diye ekledi.

Tekrar üretime başladıktan sonraki dönemi ise Bruce, “Geri döndükten sonraki ilk sekiz hafta boyunca, oranın yarısı kadar araba üretiyorduk. Talep hala oradaydı ve parçalar hala oradaydı, bu yüzden yazın ortalarına doğru burada otomobil üretme şeklimize bir kez daha göz attık ve üretimi neredeyse% 100’e kadar geri aldık.” diyerek açıkladı.

Jato Dynamics’in analistlerinden Felipe Munoz, karantina dönemlerinde sektörde ne tür eğilimler olduğunu, “Mart ayında Çin’den satış bilgilerini almaya başladığımızda görmeye başladık. Şubat ayında, Çin’deki satışlar yüzde 78 düşüşle sadece 200.000 adede olmuştu” diyerek anlatmaya başladı.

Munoz, “Otomotiv tedarik zincirinin yüzde 80’i Çin’e bağlı olduğu için, orada ne olursa olsun her yerde büyük bir etkisi olacak. Ama sonra nisan ayında, bunun çok büyük olacağını doğruladık. Bu ay en kötüsüydü. Örneğin Hindistan’da sıfır araç satıldı. Küresel satış hacmi yüzde 13 azaldı ve bu beklediğimiz kadar da kötü bir sonuç olmadı.” diye ekledi.

Bu dönemin en büyük kazanını olarak Jato kimleri görüyor sorusuna ise Felipe Munoz cevap verdi, “En büyük kazanan Çinli OEM üreticileridir. Çin’de pazar o kadar gerilemedi bu yüzden onlarda otomobil satışlarına devam ettiler. Bundan bir sonraki adımları küresel genişleme olacak. Özellikle ABD ve Avrupa pazarlarında olmak istiyorlar.” dedi.

Munoz bir diğer kazanan olarak ise elektrikli otomobil üretimine yoğunlaşanları gösterdi. “Diğer kazananlar EV’lere çok odaklanan markalar oldu. Geçen yıla elektrikli otomobil satış hacmi yüzde 39 arttı.” dedi.

Otomotiv endüstrisinin pandemi şartlarıyla birlikte temelde yeniden yapılandırılmasıyla alakalı gelen bir soruya Munoz, “Hala büyük değişiklikler göreceğimizi düşünüyorum. Bu sadece başlangıç. Endüstrinin birleşmesi ve konsolidasyonu ve Çin’in rolü, daha az otomobil üreticisi göreceğimiz bu yeni durumun bir parçası olacak” dedi.

Munoz bu konuyla alakalı görüşlerine, “Sorun, Çin’den büyük miktarda ithalatınız varken, Avrupa ve ABD gibi olgun pazarlarda faaliyet gösteren fabrikalarla nasıl başa çıkılacağıdır.” diyerek devam etti.

Otomotiv endüstrisinde son 15 yıldır oldukça popüler bir konumda olan ve bu popülerliğini günümüzde en üst seviyeye çıkaran SUV’lerde ise durum ne olacak diye sorulduğunda, Munoz, “Kriz sırasında SUV’lerin sağlam olduğu ortaya çıktı. Küresel hacim düştü, ancak Avrupa, ABD ve Çin’in üç ana pazarında pazar payı kazandı. Örneğin, Avrupa’da yüzde 40’lık rekor bir pazar payı bildirdiler” dedi.

Ayrıca Munoz görüşlerine, “SUV’lar kârın itici gücüdür. Birçoğu normal arabalarla aynı platformları kullanıyor, ancak OEM’ler onlar için daha fazla ücret alıyor. Bu, OEM’ler için daha yüksek bir marjı temsil ediyor ve bu kriz sırasında çok önemli.” diyerek devam etti.