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Tesla binlerce otomobili geri çağırdı

Ünlü iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla, 5 binden fazla aracını geri çağırdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:26, 02/06/2021
HaberlerOtomotiv
Tesla binlerce otomobili geri çağırdı

Elektrikli araç teknolojisi kullanarak son yılların en dikkat çeken otomotiv markalarından biri olan Tesla ani bir karar aldı.

Tesla, ABD’de satılan 5.974 adet Model 3 ve Model Y isimli araçlarını geri çağırdı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, araçlardaki fren kaliperlerinin gevşek olabileceği ve bunun araçların tekerleklerinin sönmesine sebebiyet verebileceği belirtildi.

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenlik Yönetimi’ne başvuran Tesla’nın 2019-2021 yapımı Model 3 ve 2020-2021 yapımı Model Y araçlarını geri çağırdığı kaydedildi. Yetkililer bu sorun sebebiyle herhangi bir kaza ya da yaralanma meydana gelmediğini açıkladı. Öte yandan Tesla yetkililerinin, geri çağırılan araçları inceleyeceği ve gerekli olması durumunda fren kaliperini değiştireceği duyuruldu.

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Yayınlanma Tarihi:13:12,