Yakıt hücrelerinde Çin ve Alman ortaklığı

Şirket, ticari araç üreticisi Qingling Motors ile Çin'de Bosch Hidrojen Güç Aktarma Sistemleri (Hydrogen Powertrain Systems) (Chongqing) Co. Ltd. isimli bir ortak girişim şirketi kurdu. Yeni şirket, Çin pazarı için Yakıt Hücreli Güç Modülleri olarak adlandırılan yakıt hücresi sistemlerini geliştirecek ve pazarlayacak. Girişim, her iki iş ortağının teknoloji ve pazar uzmanlığının bir havuzda toplanmasını, Çin yakıt hücresi pazarının geliştirilmesini ve Çin'deki otomotiv sanayisinin dönüşümüne katkıda bulunulmasını hedefliyor.

Çin Otomotiv Mühendisleri Derneği (Çin-SAE) tarafından hazırlanan Enerji Tasarrufu ve Yeni Enerjili Araç Teknolojisi Yol Haritası 2.0'a göre, Çin'de 2030 itibarıyla yakıt hücreli sürüş sistemlerine sahip bir milyondan fazla araç trafikte olacak. Ortak girişim, tüm Çinli araç üreticilerine yakıt hücresi sistemi sağlamayı amaçlıyor. Bu sistem için gerekli olan yakıt hücresi paketi, güç elektroniğine sahip hava kompresörü ve sensörlü kontrol ünitesi gibi parçalar ağırlıklı olarak Bosch'un Wuxi'deki fabrikasından sağlanıyor. 2021 yılı içerisinde küçük ölçekli üretim başlayacak olup Bosch'un Yakıt Hücreli Güç Modülü ile donatılan 70 Qingling kamyonundan oluşan test filosu da yollara çıkacak. Yakıt hücresi sisteminin pazara sunulma tarihi ise 2022/2023 olarak planlanıyor.

Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve Mobilite Çözümleri İş Sektörü Başkanı Dr. Stefan Hartung, “Yakıt hücresinin sanayileştirilmesinde artık hızımızı artırıyoruz. Yenilikçi teknolojiler ve stratejik iş ortaklıkları, karayolu trafiğini olabildiğince iklim dostu hale getirme hedefini hızlandırmada önemli bir rol oynuyor.” dedi. Bosch, Çin'de Qingling ile uzun yıllardır yakıt enjeksiyonu ve egzoz gazı arıtma alanlarında birlikte çalışıyor. Qingling Motors Başkanı Du Weidong, “Bosch ile olan başarılı iş birliğimizi devam ettirmekten memnuniyet duyuyoruz. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen iş birliği, mobil yakıt hücresinin sanayileştirilmesi yolunda önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra Çin otomotiv sanayisinin geliştirilmesine de önemli bir katkıda bulunuyor.” dedi.

Bosch, hidrojen teknolojisine önem veriyor ve sürekli olarak bu alana yatırım yapıyor. Şirket, bir süredir Çin'deki yakıt hücresi faaliyetleriyle ilgili yetkinliklerini geliştirmeye devam ediyor. 2020'de Wuxi'de yakıt hücresi merkezi inşa edildi, şimdi ise ortak girişime de tedarik edilecek parçalar için gerekli üretim kapasitelerine hazırlık yapılıyor. Bosch, böylelikle Çin pazarındaki etkisini güçlendiriyor.

Almanya'da Bamberg, Feuerbach ve Homburg'da bulunan fabrikalarda da Bosch, yakıt hücresinin sanayileştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bosch, İsveçli uzman Powercell ile 2022'den itibaren kendi büyük ölçekli üretimine başlayabilmek için pazarın kullanımına hazır yakıt hücresi paketi geliştiriyor.