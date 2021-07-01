Alman bakanlıklara, “Facebook sayfalarınızı kapatın” çağrısı

Almanya ile silikon Vadisi arasındaki ilişkiler, ülkenin katı veri koruma yasaları nedeniyle uzun süredir gergindi. Son olarak ülkenin bir veri koruma yetkilisi tarafından yapılan açıklamalar, sosyal medya platformlarıyla devlet yetkililerini yeniden karşı karşıya getirdi.

2018’den beri Alman yetkililer, Facebook’un kullanıcıları nasıl izlediği ve analiz ettiği konusunda yeterince şeffaf olmadığı konusunda uyarıyor. Şimdi de Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, tüm federal bakanlıklara ve devlet kurumlarına Facebook’un Almanya tarafından belirtilen değişiklikleri yapmaması halinde Facebook sayfalarını kapatmalarını tavsiye eden bir mektup gönderdi. Kelber, ayrıca TikTok ve Instagram dahil olmak üzere diğer sosyal medya sitelerindeki hesapları kapatmaları gerekebileceğini de belirtti.

KİŞİSEL VERİLER İHLAL EDİLİYOR

Kelber konuyla ilgili açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Kullanıcıların kişisel verilerinin ihlali göz önüne alındığında, daha fazla beklemek mümkün değil. Eğer bir hayran sayfanız varsa, onu yıl sonuna kadar kapatmanızı şiddetle tavsiye ederim.”

Facebook’un Almanya operasyonu, 2019’un sonunda uygulamaları güncellediğini belirterek şunları söyledi: “Yetkililerin Facebook sayfalarını insanlarla iletişim kurmak için veri koruma kurallarına uygun olarak kullanabilmeleri bizim için önemli.”

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