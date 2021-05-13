Apple’daki kariyeri kısa sürdü, kadın düşmanı yorumları nedeniyle şirketten ayrıldı

Apple son transferiyle çalışanlarının tepkisini çekti. Facebook'un reklam ekibinde görev alan Antonio Garcia Martinez ile anlaştığını duyurduktan kısa bir süre sonra çalışanlarından Martinez'in kadın düşmanı ve ırkçı söylemleri olduğuna dair şikayetler alınca bu anlaşmayı kısa sürede sonlandırdı.

Apple sözcüsü Tom Neumayr, Insider’a verdiği demeçte, “Apple’da her zaman herkesin saygı gördüğü ve kabul edildiği kapsayıcı, samimi bir iş yeri yaratmaya çalıştık. İnsanları aşağılayan veya onlara ayrımcılık yapan davranışların burada yeri yoktur” dedi.

ÇALIŞANLARDAN TEPKİ GÖRDÜ

Verge; Apple çalışanlarının, Garcia Martínez’in işe alınmasıyla ilgili soruşturma talep eden bir dilekçe verdiğini, dilekçenin Martinez'in 2016'da kaleme aldığı Chaos Monkey kitabında yer verdiği kadın düşmanı ifadeleri içerdiğini bildirdi.

Dilekçede; “Garcia Martínez’in eski meslektaşları hakkında açıkça ırkçı ve cinsiyetçi sözler yayınlama geçmişi göz önüne alındığında, Apple’daki varlığının kamu tacizi ve özel zorbalık riski altında olan meslektaşlarımız için güvenli olmayan bir çalışma ortamı oluşturacağından endişe ediyoruz” yazıldı.

Ayrıca, Apple’ın Garcia Martínez’i işe almasıyla şirketin belirttiği çeşitliliği ve kapsayıcılık değerleriyle çelişildiği vurgulandı. Çalışanlar konuyla ilgili görüşlerini sosyal medyada da paylaştılar.

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Apple’ın 2020 çeşitlilik raporuna göre, çalışanların %34’ü kadınken, kadınların teknik rollerde yer alması yalnızca %24, liderlik rollerinde görev almaları ise %31'lik bir orana sahip. 2014 yılında, kadınlar şirketin %30’unu oluştururken, %20 teknik ve %28 oranında liderlik rollerine sahiptiler.

2020’de ise beyaz çalışanlar şirketin genel olarak %47’sini oluşturuyordu.

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