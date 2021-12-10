Dünya ünlü iş insanını konuşuyor: Tatyana Bakalçuk servetini yüzde 1000 artırdı

Bütün dünya Elon Musk, Bill Gates ve Jeff Bezos'u konuşurken, dünyanın en zenginleri listesinde bir kadın hızla zirveye tırmanıyor... Rusya'da hizmet veren Wilberries isimli e-ticaret platformunun kurucusu Tatyana Bakalchuk, servetini yüzde 1000 artırmayı başardı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınıyla birlikte e-ticaret hız kazanırken, Rusya’da Wildberries isimli e-ticaret platformunu kuran Tatyana Bakalçuk isimli girişimci uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

Rus milyarderlerin 2021’de gelirlerini 145 milyar dolar artırdığını aktaran Forbes, özellikle Telegram’ın kurucusu Pavel Durov ve Wildberries’in kurucusu Tatyana Bakalçuk’un bu sıçramada başı çektiğini aktardı.

Bakalçuk’un gelirlerini bu yıl yüzde 1000 artırdığına dikkat çeken Forbes, “Rusya’nın en zengin kadını olan Bakalçuk bu yıl en çok sıçramayı gerçekleştirdi. Bakalçuk’un tahmini geliri 13 milyar dolar” açıklamasını yaptı. Bakalçuk’un 2020’de 1.2 milyar dolarlık serveti olduğunun da altı çizildi.

Evli ve dört çocuk annesi olan Bakalçuk, Dünya kamuoyu karşısında çok göz önünde olan birisi değil. 2004 yılında henüz 28 yaşındayken Wildberries’i hamilelik izni sırasında Moskova’daki evinde kuran Bakalçuk, eski bir İngilizce öğretmeni.

Eşi Vladislav’ın da destek verdiği şirketi bu yılın başında Alman perakende şirketi Otto’ya satan Bakalçuk, halen şirketi yönetiyor.

ZENGİN DAHA ZENGİN OLDU

Resmi verilere göre son yıllar adeta milyarderlere yaradı… 2020 ve 2021’de dünya genelinde milyarderler gelirlerini ve servetlerini katlarken özellikle ABD, Hindistan ve Rusya’daki milyarderlerin servetlerini artırdığı görülüyor.

2020 yılında dünya genelinde milyarderler gelirlerini 1.9 trilyon artırırken, 2021 yılında ise Forbes’un verilerine göre Dünya genelindeki 2600’den fazla milyarder 1.6 trilyon dolar daha zenginleşti.

Bu yılın en çok kazanan ismi ise Elon Musk oldu… 2020 yılında kasasına 110 milyar dolar ekleyen Musk benzer bir geliri 2021’de de sağladı. 2021’e 156 milyar dolarla başlayan Musk, SpaceX’in ve Tesla’nın değerinin artmasıyla birlikte servetini 266 milyar dolara çıkardı.

Öte yandan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos da gelirini artıran isimlerden biri oldu. Bezos halen en zenginler sıralamasında ikinci sırada yer alsa da bu yıl sadece 6 milyar dolar gibi diğer rakiplerine göre daha az gelir elde etti.

Öte yandan Google’un kurucularından Larry Page 44 milyar dolar, Sergey Brin ise gelirlerinde 42 milyar dolarlık artış gördü.

ABD’den sonra gelirlerini en çok artıran ülke ise Hindistan oldu… Hindistan’da yaşayan milyarderler servetlerini toplam 210 milyar dolar artırdı. Emlak, inşaat, altyapı ve santral gibi farklı alanlarda çalışan Adani Group’un CEO’su Gautam Adani’nin hisseleri katlanarak arttı.

ÇİN DÖRDÜNCÜ AMA…

Milyarderleri 2020’de servet artışında dünyaya öncülük eden Çin, Pekin’in yönetiminin baskısı ve gayrimenkul şirketlerinin borcuyla ilgili endişelerin yatırımcıları korkutması nedeniyle bu yıl servet büyümesinde dördüncü sıraya geriledi.

Çinli milyarderler, güçlü küresel pazarlara rağmen geçen yılki yüzde 60’lık kazançla karşılaştırıldığında, bir yıl öncesine göre yalnızca yüzde 4 daha zengin.

Çin hükümetinin baskıları sırasında teknoloji servetleri darbe alan Alibaba’nın kurucusu Jack Ma (- 23 milyar dolar) ve Colin Zheng Huang (- 43 milyar dolar) dahil olmak üzere bazıları 2021’de milyarlarca dolar kaybetti.

Genel olarak, toplam milyarder serveti bu yıl 40 ülkede artarken, 30 ülkede düştü.

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