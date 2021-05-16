Elon Musk’tan Dogecoin itirafı: Onlar yapamazsa biz yaparız

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Twitter üzerinden bir kullanıcısının kendisine yönelttiği soruya açık uçlu bir yanıt vererek gündem oldu.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, “Teknik olarak istediğin her şeye imkan tanıyan ve altyapısal olarak da destek sağlayan bir kripto parayı neden sıfırdan yapmıyorsun” sorusuna çok samimi bir yanıt vererek dikkat çekti.

Geçen hafta içerisinde Bitcoin üretmek için çok fazla enerji harcandığını ve bunun da doğaya zarar verdiğini söyleyerek Bitcoin hisselerinin düşmesine sebep olan Musk, “Eğer Doge bunu yapamazsa ben yaparım. Sıfırdan yeni bir kripto para geliştirmek çok büyük bela” dedi.

Veri merkezi sağlayıcısı TRG, Bitcoin’in kripto para üretirken saatte 707 kilowatt enerji harcadığını aktarırken Dogecoin’in ise 0.12 kilowatt harcadığını duyurdu.

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