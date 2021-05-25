Instagram, kullanıcılarına bir link üzerinden sayfanın nasıl kapatılacağını açıkladı. Sayfayı kapatmak yerine “geçici dondurma” linki de mevcut. Kullanıcı isterse hesabını geçici olarak kapatabilir, isterse hesabını tamamen kaldırabilir.

Bilgi: Hesap tamamen kapatılırsa, tekrardan girme işlemi gerçekleşmez.

Bilgi 2: Hesap kapatmak kullanıcı şifresiyle gerçekleşmektedir.

Instagram hesap silme nasıl yapılır?

1) Kullanıcı, instagram hesabında giriş yaptığı şifreyi yazması gerekiyor. Şifre yazılmadan “işlem” gerçekleşmiyor. Şifre yenilemek için TIKLAYINIZ

2) Kullanıcı, hesap kapatma sayfasına geldiğinde şu sorularla karşılaşacaktır: Gizlilik ile endişeler, kullanmaya başlamakta zorlandım, çok zamanımı alıyor, takip edilecek kişiler bulamıyorum, ikinci bir hesap açtım, bir şeyi kaldırmak istiyorum, çok fazla reklam var, ara vermek istiyorum, başka bir şey.

Instagram’ın bu soruları sormasının sebebi, var olan kullanıcıyı çıkmaması için yapay zekasını kuvvetlendirmek içindir.

3) Silme işlemleri gerçekleştikten tam bir ay sonra, hesap otomatikman silinecektir.

HESAP KAPATMA SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Instagram fotoğrafları indiriliyor mu?

Hesabı kapatma işlemlerinden önce Instagram’ın bu tarz bir uygulamaması bulunmamaktadır. Cep telefonunuzdan “screen shot” yaparak fotoğraflarınızı, cep telefonuna indirebilirsiniz.

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