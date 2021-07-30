Rus modülü ateşlendi… ISS konumundan saptı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya'nın Uluslararası Hava İstasyonu'na (ISS) gönderdiği modülü Nauka'nın kenetlendikten sonra motorlarının yanlışlıkla ateşlendiğini açıkladı. NASA, ISS'nin bu olay sonucunda 45 derece konumundan saptığını ifade etti.

SOZCU.COM.TR

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NASA, 11 yıl aradan sonra Rusya Uzay Ajansı Roscosmos tarafından ISS’e dün gönderilen laboratuvar amaçlı modülü Nauka’nın kenetlendikten birkaç saat sonra motorlarının yanlışlıkla ve aniden ateşlendiğini açıkladı.

Bu olay sonucunda ISS’nin mevcut konumundan 45 derece saptığı ve iletişimin birkaç dakikalığına koptuğu ifade edildi. Houston’da bulunan yer kontrol ekiplerinin müdahalesi sonucunda ISS’nin konumuna geri getirildiği belirtilirken istasyonun durumunun dengeli olduğu açıklandı. NASA, olay sırasında ISS’de bulunan 7 kişilik mürettebatın hayatının tehlikeye girmediğini belirtti.

NASA, olaydan sonra Boeing Starliner adlı mekiğin bugün fırlatılması planlanan Orbital Flight Test-2 görevinin de beklemeye alındığını ifade etti. İstasyonda olayın neden kaynaklandığına dair soruşturma ve araştırma yürütüldüğü belirtildi.