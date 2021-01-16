Ticari drone uçuşuna ilk izin çıktı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), küçük insansız hava araçları (drone) için uzun zamandır beklenen kargo iznini verdi.

Massachusetts merkezli American Robotics tarafından geliştirilen ticari dronelara onay verildi.

FAA tarafından verilen izine göre American Robotics, akıllı insansız hava araçlarını yalnızca Kansas, Massachusetts ve Nevada’daki belirli kırsal alanlarda uçurabilecek ve 400 fit rakımı aşamayacak.

Wall Street Journal’daki yer alan FAA’nın onay belgelerinde, “Şirketler otomatik drone operasyonlarını anlamlı bir şekilde ölçeklendirebildiklerinde, “tarım, madencilik, ulaşım” ve diğer imalat sektörleri gibi ekonomimizi besleyen birçok sektöre verimlilik katabilir” ifadesi yer aldı. FAA “Herhangi bir insansız hava aracı operasyon onayını vermeden önce kapsamlı güvenlik değerlendirmeleri yürütüyoruz” dedi.

American Robotics tarafından geliştirilen drone havada meydana gelen aksaklıklardan kaçınmak için kuşlar veya diğer insansız hava araçları gibi engellere karşı akustik bir ses uyarı sistemine sahip. Ayrıca, sistemleri arıza tespit ederse hızlı bir şekilde inecek şekilde programlandı.

100 MİLYAR DOLARLIK BİR PAZAR

American Robotics CEO’su ve kurucu ortağı Reese Mozer “Verilen onayla American Robotics, yeni bir yaygın otomatik drone operasyonu çağını başlatıyor. Bu onayla birlikte American Robotics; enerji, altyapı, tarım ve güvenlik piyasası dikeylerinin yararına otomatikleştirilmiş Scout platformumuzu güvenli bir şekilde çalıştırmaya başlayabilir ve tahmini 100 milyar dolarlık ticari drone pazarının kilidini açmaya yardımcı olabilir.” değerlendirmesini yaptı.