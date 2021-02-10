Twitter tüm zamanların en yüksek zirvesinde

Corona virüsü salgını ve ABD’deki başkanlık seçimleri Twitter’ı kullanıcı tabanını yeni zirvelere taşıdı. Şirket planlarını işlerin 2021’de yavaşlayacağı üzerine kuruyor. Yahoo’da yer alan habere göre firma kullanıcı sayısındaki artışı da yüzde 27 olarak belirtti ve 192 milyon adet olduğunu açıkladı.

Twitter, hissedarlaryla paylaştığı mesajda, “2020’de, ürün iyileştirmelerinden elde edilen büyüme, COVID-19, ABD seçimlerinden önceki gelişmeler ve diğer güncel olaylar hakkında artan küresel konuşmalardan ek fayda sağlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı” denildi. Ancak 2021, Twitter için muhtemelen çok daha farklı görünecek.

SON ÇEYREKTE YÜZDE 28 ARTIŞ

Firmanın 2020 yılı son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 28 artarak 1,29 milyar dolara yükseldi. Firma, 2019’un dördüncü çeyreğinde ise 1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Amerika merkezli sosyal medya devinin 2020 yılındaki geliri ise yüzde 7 artarak 3.72 milyar dolar oldu. Bu rakam 2019 yılında 3.45 milyar dolar idi.

222 MİLYON DOLAR KAR

2020 yılı son çeyreğindeki ekonomik veriler ise Twitter’ın 2019 yılının aynı dönemine göre kârın yüzde 87 artarak 222 milyon dolar olduğunu gösteriliyor. 2019’un son çeyreğinde ise kâr 118.7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Twitter bu veriler ışığında 2020 yılının genelinde 1.14 milyar dolar zarar etti. Şirketin 2019’daki kârı 1.47 milyar dolardı.

Sonuçlar, 2020’nin Twitter içinde çalkantılı bir yıl olduğunu gösteriyor. Şirket, küresel bir pandeminin ardından bir dezenformasyon krizini ve Donald Trump’ı kalıcı olarak platformdan yasaklayan süreçleri de içeriyor. Aynı zamanda şirket, Fleets and Spaces gibi yeni özelliklere yatırımı 2020 yılında yaptı. Twitter ayrıca, yakın zamanda haber bülteni platformu Revue’u satın alarak aboneliklere doğru ilerleyeceğinin sinyallerini verdi.

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