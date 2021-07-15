Jandarmada o gece FETÖ’ye direnen ve emekli edilen General Ali Demir: Darbecilere karşı koyan kamu personeli, dedikodu üzerine tasfiye edilmemeli

Tarih 20 Ocak 2010… Taraf Gazetesi, “Fatih Camii bombalanacaktı” manşetiyle kamuoyundaki gerekli algıyı oluşturdu. O manşetin ardından Fatih, Beyazıt, Eyüp ve İsmailağa camilerine eylem yapılması maksadıyla, 2002 yılında istihbarat çalışmalarında bulunulduğuna ilişkin Word dijital verilerinin 2009 yılından sonra maddi gerçeğe aykırı olarak üretildiklerinin bilimsel olarak ispatlanmasına rağmen, FETÖ'cü hakimlerce 16 yıla mahkum olan Tuğgeneral Ali Demir, 3.5 yıl hapis yattı… 15 Temmuz 2016 gecesi… Fetullahçı darbe girişimi başladı ve Jandarma Genel Komutanlığı Cari Harekat Daire Başkanı Jandarma Kurmay Albay Ali Demir, Jandarma Plan Prensip Başkanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Jandarma Kurmay Albay Nurettin Alkan ve Jandarma Kurmay Albay Güven Şağban'ı telefonla arayarak darbe girişiminin olduğunu haber verdi… Jandarma Kurmay Albay Aziz Yılmaz'ın da katılımıyla isimlerini yazdığım komutanlar, Beştepe Jandarma Genel Komutanlığı kışlasını ele geçiren darbecilerle sabaha kadar çatıştılar… Demir, 2016 yılında tuğgeneral oldu ve 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle emekli edildi! Ali Demir gibi örgüte direnen çok sayıda subay da 2016'dan bu yana emekli edilenler arasında yer aldı.

Jandarma'da direnişin sembol isimlerinden Ali Demir, 15 Temmuz'un beşinci yılında çarpıcı tespit ve uyarılarda bulundu.

“Yeni kumpaslara ortam sağlanmasın”

Ali Demir, devletin ‘dedikodularla' değil ‘akılla' hareket etmesinin önemli olduğunu kaydetti:“… A, B, C, D, 15 Temmuz gecesi, darbecilere karşı geldiler, onlara karşı koydular, FETÖ'cülerle silahlı çatışmaya dahi girdiler ama zamanla devlet kadrolarından tasfiye edildiler. Gelecekte benzeri bir olayla karşılaşırsanız sessiz kalın, sabahı bekleyin veya emir almadan hiçbir şey yapmayın ya da X veya Y'ler darbe yapacak, TSK'daki, Jandarma'daki Z'ler rahatsız şeklindeki FETÖ ve bunun gibi yasa dışı yapılanmaların organize haber, yorum ve yurt dışı bağlantılı sözde raporlarının amacına ulaşmasına engel olunabilmesi gerekiyor. Bu duruma karşı şunu yapmak gerekiyor: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs olayının başlangıcında, kimseden talimat ve emir almadan darbenin akamete uğratılması yönünde, darbecilere gerçek anlamda karşı koyan asker, jandarma, adliye, emniyet vb. kurumlardaki kamu personeli, dedikodular üzerine tasfiye edilmemeli. Söz konusu kişilere yapılan isnadın kaynağı ve amacı çok iyi araştırılarak, atfedilen olay hakkında ilgili şahsa bilgi verilerek iddia ve savunma yaklaşımıyla maddi gerçek ortaya çıkarılmalı ve yeni kumpaslara ortam sağlanmamalı.”

Mücadelede yalnız bırakılanlar

Ali Demir'in sitem dolu şu cümleleri önümüzdeki süreçte yol haritası olabilir:

“…Ankara Beştepe Jandarma Genel Komutanlığı kışlasında, anayasal düzeni devirmeye teşebbüs maksadıyla silahlı olarak eylemde bulunan 245 FETÖ terör örgütü mensubuna 15 Temmuz 2016 gecesi saat 22.30'da kimseden emir almadan karşı koyan iki subay ve iki generalin emekliye sevk edilmeleri kararı, FETÖ ile mücadelede birileri yalnız bırakılıyor söylem ve görüşüne uygun düşmekte midir. Bu sorunun cevabını devleti idare edenlerin ve kamuoyunun takdirlerine sunuyorum.”

Önemli… Çünkü…

Fetullah'la mücadele sadece 15 Temmuz günü hatırlanmamalı. Sözü Demir'e bıraktım: “Benimle birlikte Jandarma'da FETÖ'cülere direnen isimler emekli oldu… Ahmet Hacıoğlu generalimiz, Albay Aziz Yılmaz, Albay Güven Şağban… Bakın, 15 Temmuz'dan sonra ne oldu? Genelkurmay karargahındaki olaylarla ilgili olarak mükemmel düzeyde idari tahkikat raporu hazırlayan Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Nerim Bitlislioğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tuğgeneral Orhan Aksoy ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tuğamiral Şafak Duruer , FETÖ ile etkin bir şekilde mücadele ediyorlardı ki bu isimlerde geçtiğimiz yıllarda emekli edildiler! Bu da düşündürücü! O gece Tuğgeneral Veli Turan Beştepe Jandarma Genel Komutanlığı kışlasında odasında çalışılmakta iken darbeciler tarafından rehin alındı. Darbeciler, Turan komutanı sabaha kadar gözleri kapalı vaziyette konferans salonunun cam kenarına oturtarak, dışarıdan atılacak bir mermi ya da bomba ile ölmelerini istediler. Tuğgeneral Veli Turan da 2017'de emekli edildi… Fetullah'la mücadelede ödün vermeyen bir isimdi.”