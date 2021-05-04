Daha farklı olabilirdi

MAÇIN favorisi Fenerbahçe, oyuna çok hızlı girdi. Hızlı başlangıçlar size pozisyonlar ve goller getirir. Hem de sağanak yağmur gibi gol olup yağarsınız. VAR'la gelen Sosa'nın penaltı golü, sonrasında Valencia ve Pelkas'ın arka arkaya attığı goller, tarihi bir farkın habercisiydi sanki.

ERZURUMSPOR, ligde kalmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda, düşmeme mücadelesi yapan takımlar, bu kadar çabuk teslim olmazlardı son hafta maçlarında. Aradaki güç farkı çok açılmış durumda, zirve ile tehlikeli bölgede.

TEMPOYU hep Fenerbahçe ayarladı ilk devre. Oyunu yavaşlattı, hızlandırdı. Kısacası, oyuna hükmetti.

MESUT Özil, her hafta daha iyi olacak diye bekliyorum ama dün gece, İrfan Can daha fazla ön plana çıktı. Valencia, gecenin en iyi isimlerinden biriydi. Forvetteki etkisinin yanı sıra savunmaya geldi, top çıkarttı. Takım oyununa katkısı kusursuzdu.

ERZURUMSPOR'UN kalan maçlarında işi zor. Mesela, Gomes. Dün oyuna girmeyi kabul etmedi. Yılmaz Vural'ın otoritesini sarstı. Böyle davranışlar, büyük motivasyon kaybına yol açar.

İLK 15 dakikadaki kusursuz fırtına, ikinci yarının büyük bölümünde sıkıcı bir havaya büründü. Fenerbahçe sonucu yeterli görüp saman alevi gibi parlayan ataklarla gol aradı.

İKINCİ devre Fenerbahçe kalesine gitmeyi düşünen Erzurumspor, Özgür ile golü bulduktan sonra baskı kurmayı da denedi. Ama maç, ilk 15 dakikada bitmişti.