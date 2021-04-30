Hayatınız boyunca bir tohumu toprağa gömüp, sabırsızlıkla boy vermesini beklediniz mi hiç?

Toprak hafif hafif yarılır, önce boruya benzeyen beyaz bir filiz görünür.

Bir iki gün içinde o filiz diklenir, tohumun kabuğu yarılmış halde yukarı doğru çıkmaya başlar.

Peşi sıra o kabuğun altındaki taç yapraklar belirir, kabuktan kurtulur, iki yana kanat gibi açılır, yeşili koyulaşır ve yüzünü güneşe döner.

İlk başta gördüğünüz o cılız beyaz filiz, yavaş yavaş koyulaşır ve bir gövde halini alır.

Ellerinizle toprağa bıraktığınız küçücük tohum, artık yapraklarıyla, gövdesiyle bir fideye dönüşmüştür.

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Ben Ankara'ya geldiğim, toprak yerine betona, asfalta ayak bastığım günden beri, yediğim herhangi bir meyvenin tadını ve kokusunu çok beğenirsem mutlaka bir çekirdeğini ayıklar ve cebimde saklarım.

Bütün montlarımın, ceketlerimin, paltolarımın cebinde mutlaka bir adet meyve çekirdeği bulabilirsiniz.

Hepsini “zamanı geldi” hissine kapılıncaya kadar cebimde taşırım.

Ardından bulduğum ilk saksıda parmağımla derin bir delik açıp çekirdeği toprakla buluştururum.

Yandaki fotoğrafta salgın günlerinde toprağa gömdüğüm hurma çekirdeğinin filizini ve alttaki fotoğrafta ise limon çekirdeğinin iki yılda geldiği durumu görebilirsiniz.

Hürriyet Gazetesi'nde çalıştığım yıllarda, Kars'tan getirdiğim ayçiçeği tohumlarını bahçedeki çiçek tarhlarına gömmüş, iki üç ay sonra herkes “nerden çıktı bunlar” diye düşünürken ben yüzümde bir gülümsemeyle güne bakanları izleyip mutlu olmuştum.

Geçen yıl Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı domates, biber ve patlıcan tohumlarını resim atölyemde kağıt bardaklarda fideye dönüştürüp, ardından büyük saksılara aktarmıştım. Küçük bir atölyede ve saksıda da olsa o tohumlardan fide, fidelerden ürün elde etmek o kadar muhteşem bir duyguydu ki bu yıl da aynı şeyi yapmak istedim.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden tohum Ege Bölgesi'ndeki köylerde ata tohumlarını koruyup çoğaltan, ekolojik tarım yapan ve sağlıklı gıda alanında eğitimler veren Karaot Tohum Derneği'nden fide istedim.

Eve kapanacağımız 17 günde ben büyük ihtimalle o tohumların fideye dönüşmesini, fidelerin serpilmesini izleyeceğim.

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Siz de fark ettiniz mi bilmiyorum.

Salgın kısıtlamaları hayatımıza önemli bir eksiği ve ihtiyacı ortaya çıkardı.

Artık toprağa, ata tohumlarına, doğaya ve doğallığa daha çok değer veriyoruz.

Toprağı ve tohumu, rant ekonomisinin son 20 yılda bizi sürüklediği kent keşmekeşinden kaçmanın, adeta nefes almanın anahtarı gibi görüyoruz.

Kimimiz hapsolduğumuz evlerde yüzölçümü saksı kadar olan topraklarda, kimimiz yaşadığımız büyük kentlere yakın yerlerde bulabildiğimiz küçük bostanlarda fide filizlendirmek, her gün heyecanla onların büyümesini izleyebilmek için can atıyoruz.

Kimimiz köyümüze dönüyoruz.

Balkonlarımızdaki saksılarda artık sadece çiçekler değil, fesleğenler, reyhanlar, tereler, hatta biberler yetişiyor.

Karantina günlerindeki nadir sohbetlerde ağzını açan yetiştirdiği sebzelerden, meyvelerden söz ediyor. Kimileri, emeklilik için doğal yaşam hayalleri kuruyor.

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Batıl inancım yoktur ama ceplerimde taşıdığım çekirdeklerin yaşamıma bereket kattığına inanırım. O yüzden cebimdeki çekirdeği toprakla buluşturduktan sonra kısa sürede yerine yenisini koymaya çalışırım.

Ayrıca o çekirdekleri, unutmak istemediğim tat ve kokuların geleceği olarak görürüm.

Birileri rantı, betonu, taş ocaklarını, altın madenlerini, santralleri tercih etse de coplara kalkanlara sığınsa da biz sonuna dek toprağı ve ata tohumlarını savunmalı ve sahip çıkmalıyız.

Zira,

Tohum geçmiş ile gelecek arasındaki köprüdür.

Tohum yaşamın devamlılığının kaynağıdır.

Tohum vatandır.