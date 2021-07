Hz. İsa’nın cazibesi

Bugün dünyada 7.9 milyar insan yaşıyor. Resmi rakamlara göre bunun %32'si yani 2.5 milyarı Hristiyan'dır. Yaygınlık açısından ikinci sırada %23 ile yani 1.8 milyar Müslümanlıkla İslam gelmektedir. Eskiden Hristiyanlık hızla yayılırken, son zamanlarda en hızlı yayılan din, İslam olmuştur. Kimin ne kadar dindar olduğu ve mensubu olduğunu söylediği dinin gereğini ne kadar yerine getirdiği çok su götürür.

Benim de dinim var diyenlerin bir kısmı, aslında dinsiz olabilir. Bu süreçte herhangi bir dine inanmadığını açıkça söyleyenlerin sayısı da artarak 1.3 milyara yaklaşmıştır. Bunların kaçının, ilk günden beri dinsiz olduğunu veya eskiden bir dine inanıp sonradan vazgeçtiğini saptayamadım.

Önemli bir tespit de İslam'ın daha ziyade fakir Afrika ülkeleri ile zengin ülkelerin imtiyazsız kitleleri (mesela ABD'li zenciler) arasında yayılmasıdır. Buna karşılık hızla zenginleşen ve modernleşen Güney Kore'de halkın %57'si resmen dinsiz olmuş, ayrıca Hristiyanlığı benimseyenlerin oranı %28'e çıkınca, geleneksel Kore Budizmi'ne bağlı olanların oranı %16'ya düşmüştür.

İSA MESİH BİZİM GÜNAHLARIMIZ İÇİN ÖLMÜŞTÜR

Tanrı'nın oğlu olduğu için doğal olarak kendisi de bir tanrı olan Hz. İsa, aynı zamanda peygamberdir. Hz. İsa, Kuran'da adı geçen 25 peygamberden (risale taşıyıcı) biridir. Hristiyanlar, Hz. İsa'ya medyu-nu-şükrandır. Çünkü O, kendisinden önce doğmuş veya sonra doğacak insanların işledikleri ve işleyecekleri günahlar affolsun diye ölmüştür. (He died for our sins).

Brezilya'da her gün binlerce tecavüz vakası olmakta, hırsızlık yapılmakta ve günde ortalama 200 cinayet işlenmektedir. İşte bu Brezilyalılar, başkent Rio de Jenerio'ya hâkim 710 metre rakımlı Corcovado tepesinin üstüne kaidesiyle birlikte 100 metre yüksekliğinde muhteşem bir Hz. İsa heykeli dikmiştir. Bu heykelin adı “Redentor İsa” yani “Günah yok edici İsa”dır.

Dinler, toplumun selameti için bireylerden yanlış eylemlerden sakınmasını ister. Bunu temin amacıyla da Tanrı'nın yeryüzüne bir “yapılması ve yapılmaması gereken eylemler” (günahlar ve sevaplar) risalesi (message) yolladığını söyler. Peygamberlerin işlevi bu risaleyi tebliğdir. Ama insanlar allem edip kallem edip, Tanrı'nın “kullarım günah işlemesin” diye yolladığı kitabı “günahlar nasıl sicilden silinir” rehberi haline dönüştürmüştür.

GÜNAH İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ

İlahiyat bilgini Yaşar Nuri Öztürk, 22 Haziran 2016'da aramızdan ayrılmıştı. Onu anmak için bir yazı yazmayı planlamıştım. Benim, dindarların tanımladığı bir tanrıya inanmadığımı Allah biliyor. Bunu kuldan saklamam. Yıllarca takdirle izlediğim ilahiyat âlimi Yaşar Nuri “Dikkat edin sizi Allah'la kandırmasınlar” derken, günah işleyenlerin Allah'ın adını sıkça zikrettiğini vurguluyordu. Bir süre önce AKP'nin şef ideologları tarafından piyasaya “günah işleme özgürlüğü” diye konforlu bir kavram sunuldu. Özgürlük, her zaman, her yerde ve herkesin istifade etmesi gereken faydalı bir içtimai müessesedir.

Tanrı size “günah işleme özgürlüğü” bahşetmiştir demek, “Ey müminler! Tanrı'nın bu rahmetinden doya doya yararlanın, nasıl olsa günahları yok eden bir dininiz var, korkmadan bol bol günah işleyebilirsiniz” tavsiyesinde bulunmaktır.

SON SÖZ: Günah çoğaldıkça, dine ihtiyaç artar.