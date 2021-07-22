Unutmak istiyorum

Bir maça büyük bir hatayla başlamak büyük talihsizlik. Özellikle, ayağı iyi olan ve baskı altında ne yapacağını bilen Muslera'nın topu kaptırması ve Zahavi'nin golü atması. Sonraki dakikalar ise dramatik bir filme benzedi. ORTA alanda 3 pas yapamayan, çok kolay top kaptıran Galatasaray, PSV karşısında zor durumlar yaşamaya başladı. PSV yine rahat rahat ormanda yürüyüş yapar gibi, Zahavi ile ikinci golü de buldu. 42. dakikada, ilk defa çok adamla hücum düşüncesini uygulayan Galatasaray, Ömer Bayram'ın ortasında, Emre Kılınç'ın kafası ile umutlandı. İkinci yarı için moral olabilirdi bu gol. Yalnız, şöyle bir gerçek var: Arda ve Babel hiç hazır değil!

YİNE rakip 3 pas yaptı ve yılların Götze'si üçüncü golü attı. Kanatlarda Mwane ve Max, orta alanda Ginkel, Sangare, forvette Madueke, oyunda ağırlıklarını

hissettirdiler.

TEMMUZ ayında oynayacağınız ilk resmi maça kadar transferlerin çoğu gerçekleşmeli. Omurgayı oturtacak hazırlık maçlarını çok oynamalısınız. Tabii ki fizik

olarak mükemmel hale hemen gelemeyebilirsiniz. Fakat rakip PSV, nasıl bu kadar hazır görüntü sergileyebiliyor? Bu husus sorgulanacaktır mutlaka.

SON 15 dakikaya girilirken Galatasaray'ın topla oynama oranı yüzde 38'de kalmıştı. Bir tane organize gelişen atak göremedik. Net pozisyon yoktu bile. Zahavi ile dördüncü gol, Götze ile beşinci gol gelince, gece kabus gibi bitti.