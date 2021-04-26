Kolay giden maç zora girebilirdi

MAÇA iyi başlamak, rakibe baskıyı hissettirmek çok önemli. Ceza sahası içine atılan kilit paslar ve bunun sonucunda çerçeveyi bulan şut girişimleri ile Fenerbahçe'nin golünün geleceği belliydi. Caner'in hazırladığı pozisyonda Valencia kafayı vurup golü atarken, Caner 9. asistini yaptı.

TABİİ böyle iyi oynarken, bireysel hataları en aza indirgemek gerekiyor. Harun gibi deneyimli bir kalecinin topu sakince kullanmak yerine, Hajradinovic'e göndermesinin faturasını, Fenerbahçe gol yiyerek ödedi. Tam da iyi oynarken ve golü bulmuşken topu ağlarınızda görmek, ritminizi bozabilir.

SOSA ve İrfan, Pelkas'a nefis toplar attılar. Bu ataklar golle sonuçlansa, Fenerbahçe ilk yarı maçı daha erken koparabilirdi. Pelkas, ilk yarıda önemli fırsatları değerlendiremedi. Fenerbahçe, rakibini boks ringinin iplerine yapıştırır gibi sarstıkça sarsmaya başladı. Bu durumda, golün geleceği belliydi. Szalai kafayı vurdu ve iyi oynayan Fenerbahçe yine öne geçti. Rüzgâr yine durmadı. Kazanılan penaltıyı Valencia ağlara yolladı.

TOP ayağa gelmeden ne yapacağına önceden karar veren oyunculardan kurulu Fenerbahçe orta sahasına iyi pres yapamazsanız, kalenizde büyük tehlikeler yaşarsınız. Kasımpaşa, baskı konusunda dünkü maçta çok etkisiz kaldı. Maçın bütününde, tempoyu istediği gibi ayarlayabilen Fenerbahçe karşısında Kasımpaşa hiç alternatif üretemedi. Ta ki, Harun'un neden olduğu penaltıya kadar. Hadergjonaj, takımını umutlandırdı.

BENCE, ilk devre bu sezonun en iyi oyununu oynayan Fenerbahçe, duraklama anları dahil, son bölümde iyi oynamadı. Bu, kötü bir uyarı sinyali.