Adana ve sinek sorunu

Şu sıcak yaz günlerinde Adana'da konuşulan konulardan bir bölümü de sinekle ilgili.

Sadece sivrisinek değil çiftçiye büyük zararlar veren ve tarımda rekolteyi düşüren, ihracatı engelleyen Akdeniz meyve sineği de gündemde yer alıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Kalkınma Dairesi, sinek sorunuyla mücadelenin yanı sıra sokak hayvanları, barınaklar, aşılamalar, kısırlaştırmalar, yemleme, mama konularıyla birlikte adı üzerinde olduğu gibi kırsal alanlardaki tarımsal kalkınma çalışmalarından da sorumlu.

Tarımsal Kalkınma Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, benim de çalışmalarını takdir ettiğim ve yakından takip ettiğim başarılı bir bürokrat.

Üniversite kökenli olan Hasan Deda Büyüköztürk, Akdeniz meyve sineğine yönelik çalışmaları nedeniyle tarımsal çevrelerden teşekkür almış birisi.

Aslında “belediye bürokratının tarımsal zararlılarla ne işi var?” gibi düşünülebilir ama öyle değil işte!

Çünkü Adana Büyükşehir Belediyesi Adana çiftçisinin baş belası olan Akdeniz meyve sineğine karşı Tarım Bakanlığıyla birlikte koordineli bir mücadele sürdürüyor.

Böylece belediye, Adana kırsalındaki çitçiye direk hizmet vermiş oluyor. Şu ana kadar Akdeniz meyve sineğine karşı mücadelede önemli bir başarı sağlanmış durumda. En azından sineğin yol açtığı ve açabileceği zararlar yapılan çalışmalar sayesinde en alt seviyede tutulmuş oluyor. Bu da Çukurova'nın önemli üretim ve ihraç kalemleri olan narenciye, nar gibi ürünleri direkt olarak etkileyecek.

Fakat Adana'da sinekle mücadele deyince halkımız daha çok, haklı olarak sivrisinekle mücadeleyi konuşuyor.

Bu konuda bir hayli de şikayet var.

Zaten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da geçenlerde benim de katıldığım basın toplantısında, “Maalesef sinekle mücadelede yer yer başarılı olmadığımız doğrudur” türünden bir açıklama yapmıştı.

Karalar, sinekle mücadele konusunda ellerinden gelen tüm gayretleri gösterdiklerini ve göstermeye de devam edecekleri kaydetmişti.

Tabii Adana büyük bir şehir. Büyükşehir yasasıyla da sınırları iyice genişledi.

Sinekle mücadelenin başarılı olması için şehirlerin geçmişten gelen alt yapı sisteminin sağlıklı olması çok belirleyici.

Bir de aldığım bilgilere göre, belediyenin içinde bulunduğu mali sıkıntı sinekle mücadele konusunda etkili harcama yapmayı da zorlaştırıyormuş.

Çünkü günümüzde her şey para…

Tabi vatandaş bunu bilmez, eğer vatandaşı sinek ısırıyorsa bu işin sorumlusu belediye başkanıdır.

Ben Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk yönetimindeki ekiplerin can siperane çalıştıklarını biliyorum ve kabul edelim ki koca bir şehirde, hele Adana gibi alt yapı sorunları olan, çevresinde sulu tarımın yapıldığı, içinden kilometrelerce uzunluğundaki sulama kanallarının, nehirlerinin geçtiği, göllerin, göletlerin oluştuğu bir şehirde sinekle mücadeleyi çok büyük maddi ve ekip imkanları olmadan bitirmek gerçekten de zor.

Bu konuda belediye ekiplerinin hayli yol almaları gerektiği bir gerçektir…