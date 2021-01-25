Hastaneye helikopter pisti gerek

Bir süre önce yazdığım “Çukurova Üniversitesi'nin arazileri neden atıl bırakılıyor” başlıklı yazımda Adana'nın merkez ilçelerinden Yüreğir'de, Yüreğir ile Sarıçam ilçe sınırları arasındaki Devlet Hastanesi'nin yanındaki arazilerin bakımsızlığına ve boş olarak durmasına dikkat çekmiştim.

Burası Çukurova Üniversitesi'nin arazileriydi ve binlerce dönüm arazide yıllardır herhangi bir tarımsal üretim yapılmadığı gibi, sportif ya da başka bir amaçla da kullanılmıyordu.

Üstelik Devlet Hastanesi'ne yakın bölümler son derece bakımsızdı, otlar bürümüştü, sinekler böcekler yuvalanmıştı, uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelmişti.

Bunları yazdıktan sonra elbette alternatif de üretmek gerekiyordu, bu yüzden kendi kendime, yetkililerin düşünmediği şeyleri düşüneyim dedim ve bu arazilerin ne olabileceğini sorgulamaya başladım.

Büyük bir bölgeye hitap eden, Adana'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun bir hasta trafiğine sahip olan hastanenin bir helikopter pisti yoktu.

Oysa, Adana'nın özellikle kış şartlarında ulaşılması çok zor olan Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli gibi ilçelerinin merkez ve dağ köylerindeki hastaların, bunun yanı sıra sadece Adana'nın değil Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan çok sayıda hastanın şifa aradığı hastane için bir helikopter pisti olması çok yerinde olurdu.

Çünkü şu anda bu tür başka yerlerden nakledilen hastalar, daha uzak yerlerdeki helikopter pistlerine getiriliyor ve buradan karayoluyla hastaneye sevk ediliyorlardı.

Bu da zaman kaybı demekti.

Çünkü bildiğiniz gibi bazı hastalıklarda bir dakikanın değil bir saniyenin bile önemi çok büyüktür.

Devlet Hastanesi yakınına kurulacak bir helikopter pisti sayesinde, hastalar, yollarda zaman kaybetmeyecek ve sedye ile hemen servislere alınabilecekler.

Güzel olmaz mı?

Olur elbette.

İnsan sağlığı söz konusu oldu mu kim buna karşı çıkar ki?

İşte bu noktada Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncer hocama iş düşüyor.

Çünkü söz konusu Yüreğir Devlet Hastanesi'nin yanındaki binlerce dönümlük boş araziler Üniversiteye ait.

Bence, bu binlerce dönüm arazinin, Devlet Hastanesi'ne bitişik sadece bin metrekarelik bölümü helikopter pisti yapılmak üzere ayrılabilir.

Mülkiyeti elbette yine üniversitede kalacak bu helikopter pistinin yeri için bir kullanım protokolü hazırlamak zor olmasa gerek.

Bu sayede yıllardır atıl duran üniversite arazisinin hiç olmazsa çok küçük bir bölümü çok büyük bir hayır için kazanılmış olur.

Ben kendisi de bir hekim olan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncer hocamın, ciddi hastalıklarda zamanın önemini en iyi bilen birisi olarak, bu öneriye sıcak bakacağını düşünüyorum.

Evet sayın Rektör Meryem Tuncer hocam, gelin şu atıl duran arazinin hastane yanındaki çok küçük bir parçasını helikopter yapmak pisti yapmak üzere tahsis edin. Bu sayede hastaların transferine kolaylık sağlayın.

Emin olun çok dua alırsınız…