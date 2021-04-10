Yapılandırmanın yapılandırması mayısı bekliyor

Borç yapılandırmasına ilişkin olarak yapılan ödemeler ile ilgili gerek Maliye gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen; yapılandırma kapsamına giren borçların yer aldığı Ağustos 2020- Şubat 2021 tahsilat performansları yardımıyla, yapılandırmanın yapılandırması ufukta mı?

7256 sayılı Kanun ile, vadesi Ağustos 2020 sonuna kadar olan neredeyse devlete olan bütün borçlar yapılandırma kapsamına alınmıştı. Devlete ait ödenmeyen 500 milyarın üzerindeki borcun, toplam 4 milyon kişiye ait olduğu açıklanmıştı.

Vergi ve sigorta borçlarında kapsama giren borçların 1/3'ü için, yapılandırmaya bile başvurulmadı. Küçük tutarlı borçluların çoğunlukla başvurduğu yapılandırma, ölü doğmuştu. Pandemi bitmeden ve ticari yaşam normale dönmeden yapılan bu düzenlemenin başarı şansının bulunmadığını yazmıştım. Henüz 7256 sayılı Kanun'a ilişkin sonuçlar açıklanmamakla birlikte, Ağustos 2020/Şubat 2021 tahsilat bakiyelerini karşılaştıran yukarıdaki tablo, yapılandırmanın yapılandırmasının çok yakında olduğunu gösteriyor.