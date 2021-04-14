RTÜK suç işliyor!

Türkiye'de demokrasi var mı?

“Var” diyorlar.

Biz de soruyoruz: “Hani nerede?”

Demokratik bir ülkede, bir televizyon logo onayı için aylarca, hatta yıllarca beklenir mi?

Demokratik (!) Türkiye'de SÖZCÜ TV 412 gündür logo onayı bekliyor. Sebep ne? Sebep filan yok, tamamen keyfî…

Yıllardır iktidardan aynı masalı dinliyoruz.

Hukuk reformu, yargı reformu, adalet reformu filan yapılacakmış!

Bu ülkede kafalar değişmedikçe hiçbir reform yapılamaz!

Her geçen gün demokrasi ve özgürlüklerden uzaklaşmaya devam ediyoruz.

SÖZCÜ Televizyonu'na getirilen engel, antidemokratik uygulamaların onlarca, belki de yüzlerce örneğinden sadece biridir!

Her gün birinci sayfamızda küçük bir kutu içinde:

“Demokratik Türkiye'de (!) SÖZCÜ TV, 412 gündür logo onayı bekliyor” diye hukuksuzluğun devam ettiği günlerin sayısını belirtiyoruz.

Bu haksızlığı yapanların yüzleri biraz olsun kızarıyor mu acaba?

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“Logo onayını” kim verecek? RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu)…

Öyle zannediyoruz ama gerçekte o kurul da tepeden talimat bekliyor anlaşılan…

RTÜK Başkan ve üyelerinin keyifleri yerinde… Makamlarının tüm nimetlerinden faydalanıyorlar! Bu nedenle, Saray erkânını kızdırıp ballı imkânları kaybetmek istemiyorlar!

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Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanları'nın başlarına gelenler, onların gözlerini korkutmuş olmalı!

Bu nedenle RTÜK Yönetim Kurulu, görevinde demokrasiye, hukuk ve adalete saygılı davranmıyor ve…

SÖZCÜ TV 412 gündür logo onayı bekliyor!

Uygar ülkelerde emsali, görülmemiş bir olay!

Bizim adaletimiz, bizim hukukumuz, bizim demokrasimiz bize benziyor. Fakat her hukuksuz davranışın büyük sorumluluğu olduğunu da unutmamak gerekiyor!

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“SÖZCÜ TV'nin hakkı neden verilmiyor?” diye soran DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, RTÜK'e tepki göstererek:

“Haber verecek olan kanalı susturmak hak gaspıdır! Sevmek zorunda değilsiniz, yetkinizi adalet çerçevesinde kullanın!” diyor.

RTÜK yetkisini kötüye kullanarak suç işliyor ve günün birinde yasaların uygulanacağını hiç düşünmüyor!

“Suç duyuruları” talimat mı?

Yaptıkları kamuoyu açıklamasında “darbe iması var” iddiasıyla adliyeye sevk edilen ve şartlı serbest bırakılan 14 emekli amiral tutuksuz yargılanacak.

Defalarca ve dikkatle okuduğum açıklamada ben şahsen hiçbir suç unsuru bulamadım! En şaşırdığım konu ise Türkiye'de 2055 toplum kuruluşunun kısa zamanda sanki sözleşmiş gibi savcılığa suç duyurusunda bulunmaları…

81 ilde 910 dernek… 408 vakıf… 27 üniversite… 114 oda… 550 sendika… 46 federasyon… Toplam 2055 kuruluş…

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk:

“Asılsız suç ihbarında bulunmak Türk Ceza Kanunu'nun 267 ve 271'inci maddelerine göre suç oluşturur. Emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulunanlar, bu durumu bilerek mi, yoksa kendilerine verilen talimatı yerine getirmek için mi böyle hareket ediyorlar?” diye şüphesini ifade ediyor.

Gerçekten, 2055 kuruluşun aynı anda, aynı konuda, aynı sözlerle suç duyurusunda bulunmaları “Talimat aldıkları” ihtimalini güçlendiriyor!

TEBESSÜM

Temel'in köpek sevgisi…

Temel'i elinde tasmayla köpek dolaştırırken gören Dursun sorar:

“Ula Temel, ne oldu sana? Sende hayvan sevgisi mi başladı?”

Temel “Yok öyle değil” der ve anlatır:

“Korona salgını nedeniyle sokağa çıkma yasakları var ya…”

“Evet, var!”

“Fakat köpek gezdirmek serbest…”

“Evet!”

“İşte ben de kafayı çalıştırıp günlüğü 100 liraya bu köpeği kiraladım!”

GÜNÜN SÖZÜ

Kral saraylarının en gözde müdavimleri kralın soytarılarıdır!