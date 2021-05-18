Doğa’ya “Yıldırım” çözüm aranıyor

Metal Yapı Konut'un iştiraki Asist Öğretim Kurumları'nın borcunu üstlenen Arı İnovasyon'da yönetim değişince İTÜ'den de “sahiplenme” sinyalleri veriliyor.

Önce Arı İnovasyon'un yönetimi değişti, İTÜ eski Rektörü Mehmet Karaca'nın yerine yine İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Deniz geldi.

Şimdi de alacaklı kamu bankaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile masaya oturuluyor.

★★★

Doğa Koleji'nin geçen yıl vefat eden sahibi merhum Ömer Sacaklıoğlu'nun kurucusu olduğu Metal Yapı Konut'un iştiraki Asist'in kamu bankalarına borcu yapılandırılmıştı.

Araya AKP'li siyasetçilerin de girmesiyle Doğa Okulları, İTÜ Eta Vakfı'nın kurduğu Arı İnovasyon şirketine geçti.

★★★

Bu köşede 16 Mayıs günü, kredi geri ödemelerinde zora giren Arı İnovasyon'un banka geri ödemelerinde krize girdiğine dikkat çekmiştim. Müjdeli haber SGK'dan geldi…

SGK peşine düştüğü yaklaşık 300 milyon lira alacağı için üretilen formülü bu hafta masaya yatırıyor.

★★★

Fetö soruşturmasından yönetimi TMSF'ye geçen Aydınlı şirketinin Koru Florya AVM'de bir diğer ortağı Metal Yapı Konut'tu.

Aydınlı, İTÜ ETA Doğa Okulları'nın işletmecisi Arı İnovasyon ile bu hafta biraraya gelecek.

Aydınlı, Koru AVM'deki hisseleri alırsa, bankalar İTÜ ETA Doğa Koleji'ni sık boğaz etmeyecekler…

Buradan gelecek para ile SGK borçlarının ödenmesi hedefleniyor.

★★★

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri'nin “yüzde 100 sahibi” İTÜ bünyesinde sanayi-üniversite işbirliği amacıyla 2013 yılında kurulan İTÜNOVA TTO Teknoloji Transfer Ofisi.

Burada da yeniden yapılanma dikkat çekiyor.

★★★

İTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca döneminde yapılan İTÜNOVA 3 Mart 2020 tarihli genel kurulda, Arı İnovasyon hisseleri Mehmet Karaca ve Serhat Özeren arasında paylaşılmıştı.

Koyuncu'nun rektör seçilmesinden sonra (9 Eylül) belirlenen yönetim kurulunda bu isimler yer almıyor.

Ancak İTÜNOVA grup pay sahipleri içinde kamuoyuna açıklamayan bir oranda İTÜ ETA'nın ortaklığı bulunuyor.

★★★

İTÜ bünyesinde bundan 8 yıl önce kurulan, İTÜNOVA TTO'da (Teknoloji Transfer Ofisi)

İTÜ'nün yüzde 52 hissesinin yüzde 3'ü, İTÜ İleri Elektrik Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Vakfı'na devredildi.

İTÜNOVA'nın ikinci büyük ortağı İTÜ Vakfı'nın yüzde 47'lik hissesi aynı kaldı.

Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş'nin yüzde1 hissesi korunuyor.

★★★

Hukukçuların şöyle bir yorumu var: Hazirun listesinde paylarının ait olduğu grup bilgilerine yer verilmediğinden, yapılan hesaplama neticesinde bu payın İTÜ tarafından İTÜ ETA Vakfı'na devredildiği ve bu nedenle (A) Grubu pay olduğu anlaşılıyor.

★★★

9 Eylül 2020 tarihli yönetim kurulu kararıyla, İTÜNOVA'nın yönetim kurulu başkanlığına tüzel kişilik adına yeni İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu geçti.

Koyuncu ile birlikte 7 Eylül 2023 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen diğer yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

İTÜ Vakfı tüzel kişi adına Şule Itır Satoğlu, Bülent İnanç, Bülent Güloğlu ve Hüseyin Kızıl.

★★★

Güncel İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre de İTÜNOVA Yönetim Kurulu; İTÜ ve İTÜ Vakfı temcilsinin yanı sıra; Genel Müdür Hayri Özturan, Prof. Dr. Hacı Murat Mantar, Prof. Dr. Bülent Güloğlu'ndan oluşuyor.

★★★

İTÜNOVA bir sermaye şirketi olup, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) statüsünde bulunmuyor. YÖK nezdinde kayıtlı olmamasına karşılık, TÜBİTAK tarafından destekleniyor.

İTÜNOVA esas sözleşmesine göre; faaliyet alanları özel eğitim kurumları açmak, kurmak, işletmek ve var olan özel okulları devralmak konuları bulunmadığından İTÜ ETA Vakfı Doğa Okulları'nı işleten Arı İnovasyon'un hissedarı olması sorgulanıyor.

★★★

Çin teknoloji firması ZTE'ye satılan Netaş'tan 2020 sonunda emekli olan Müjdat Altay, İTÜ ETA Yönetim Kurulu Başkanı'ydı.

Yerini Karaca'ya bıraktı. Karaca da vakfın ana sözleşmesini değiştirdi.

Karaca, Arı İnovasyon'un başkanlığından ayrılmış olsa da, buradaki görevini sürdürüyor.

★★★

Prof. Dr. Deniz'in başkanlığında yeni oluşturulan Arı İnovasyon'un yönetim kuruluna Hatice Düzgün girdi.

İTÜ'lü eski başbakanlardan Binali Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Düzgün finanstan sorumlu olacak…

İTÜ ETA Vakfı vefası…

Altay, Temmuz 2020'de dönemin İTÜ Rektörü Karaca'nın düzenlediği törenle, Yıldırım'ın elinden İTÜ Fahri Doktor beratını aldı.

★★★

Doğa Okulları'nda borç krizini çözmek için nöbet devri yaşanıyor…

Bakalım TMSF'ye Koru Florya kaça patlayacak? Vakıflar Bankası, Ziraat, Halkbank Metal Yapı Konut'tan elinde kalan dev gayrimenkul projelerini satabilecek mi?

SGK borçlarını kapamak için bulunacak kaynağın adresi neresi olacak?