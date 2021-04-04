Yedek subay okulu borçlanması emekliliğe katkı sağlar mı?

5 Ocak 1971 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Eylül 1988. 4/a (SSK) statüsünde toplam prim günüm 7436. Askerliğimi 1 Aralık 1996-31 Mart 1997 arası yedek subay öğrenci, 1 Nisan 1997-31 Mart 1998 yedek subay olarak yaptım. 4 aylık yedek subay öğrencilik sürem hariç, 4/c kapsamındaki hizmet sürem 360 gündür. Yedek subay öğrencilik dönemini borçlanmamın emeklilik süreme ya da alacağım emekli maaşına bir katkısı olur mu? İlker Yücel

Dört aylık borçlanma, emeklilik şartlarınızı değiştirmez. Genel olarak emekli aylığına da katkı sağlamaz. Dört ay karşılığı katlanılacak borçlanma maliyeti dikkate alındığında efektif olduğu söylenemez. Ancak 2000 öncesi kısmi aylığın hesabında esas alınacak aylık bağlama oranı, 5000 günden sonraki her 240 gün için 1 puan artırılıyor. 240 günden eksik günler aylık bağlama oranının hesabında dikkate alınmıyor. Bu bağlamda, gerekiyorsa 240 günden eksik kalan son dilimi 240 güne tamamlamak için borçlanma yapılabilir.

Benzer durum 2000-Ekim 2008 dönemi için söz konusu. İlk 3600 günden sonraki her 360 gün için aylık bağlama oranı 2 puan artırılıyor. 360 günden eksik günler aylık bağlama oranının hesabında dikkate alınmıyor. Bu bağlamda 360 günden eksik kalan son dilimi 360 güne tamamlamak için borçlanma yapılabilir.

SSK mı yoksa Bağ-Kur'dan mı?



1 Ocak 1973 doğumluyum. 1 Aralık 1989'da işe başladım. Doğum borçlanması dahil 4/a prim gün sayım 4342. Kalan primimi isteğe bağlı yatırırsam SSK'dan mı yoksa Bağ-Kur'dan mı emekli olurum? Dilek Çamak

4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5375 prim günü ve 46 yaş şartlarına tabisiniz.Sigortalılık süresi ve yaş şartlarını sağlamışsınız. 1033 gün prim eksiğiniz var.Eksik prim gününüz 1260 günden az olduğundan, isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayabilir ve 5375 prim gününü tamamladığınızda 4/a statüsünden emekli olmaya hak kazanırsınız.

Emeklilere vergi iadesi neden yok?

Emeklilerin yapmış olduğu harcamalardan vergi iadesi alma durumu neden yok? Evvelce yüzde 4 oranında veriliyordu. Kerim Süral

Emeklilere daha önce yapılan vergi iadesi yerine, emekli aylıklarının yüzde 4'ü kadar ek ödeme yapılıyor. Diğer bir deyişle emekli aylığı olarak aldığınız tutar, emekli aylığınız ile vergi iadesi yerine emekli aylığınızın yüzde 4'ü kadar verilen ek ödeme toplamından oluşuyor. E-devlet üzerinden emekli aylığınızı sorgulayabilir ve bu durumu görebilirsiniz.