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Adalet en etkin yaşam güvencesidir

– Düzen ve denge, yaşamın kaynağı ve dayanağıdır.-

Hak ve hukukun kaynağı ve dayanağı olan adalet, özgürlük ve esenliğin güvencesidir. Yaşamı aydınlık ve düzen içinde tutan anlayış ve güçtür. Eşitliğin barışın, mutluluğun kaynağıdır. Hak, ölçü, denge, yarar, ahlâk, onur dayanışmanın mayasıdır. Duygu ve düşünce arılığı, eylem soyluluğu ve ışığıdır. Karanlığın ve karışıklığın bilimsel engelidir. En özgün güvence olan adalet, vicdan terazisidir. Kişiliğin, insanlığın, özgürlüğün koruyucusu ve en etkin aydınlığıdır, vicdan güneşidir. İnsanlık ülküsüdür. Devletin temeli ve onurudur. Dinginlik, disiplin, tutarlık, yeterlik ve uygunluk düzenidir. Haksızlığı önlemek, herkesin hakkını tanımak ve korumak, suçların yaptırımını belirlemek adaletin başlıca işlevidir. Kaynağı olduğu değerler, haklar ve özgürlükler insanlık özellikleridir. Özetle düzen, güvenlik, barış, yaşam güvencesidir.

İnsanlık temelinde ilişkilerin, yaşam koşullarının düzenlenmesinde öncelikle gözetilmesi, ağırlıkla, uygulanması gereken kuralların kaynağı ve dayanağı olarak adalete önem verilmezse yaşam güçlüklerinin ve karanlıklarının üstesinden gelmek güçleşir. Öncelikle toplumsal yaşamın en etkin bağı olan adalet devletin geçerlik ve etkinlik ölçütüdür. Siyasal nedenlerle ve partizanlıkla yapılan yanlış, sakıncalı, yanlı uygulamalar ve işlemler adaleti düşürülen gölgeden öte birer lekedir. Siyasal yetkililerle görevli ve etkililerin özensiz tutum, karar ve işlemleri hukuk devletinin üstündeki kara bulutlardır.

Siyasal yaşamı çekilmez duruma getiren, devlet yönetimini karalayan ve güvensiz kılan, yöneticilerle yetkililerin kınanmalarına neden olan durumlar ulusal yaşama zarar veren bozukluklardır. Partizanlık güdüsüyle eşitliğe, yurttaşlığa, insanlığa aykırı işlem, karar ve uygulamalar hukuksuzluğun yıkımlarıdır. Dayanağı ve kaynağı geçerli olmayan çalışmalar sakıncalıdır, suç oluşturabilir, kaçınılması gerekir.

Kimi konuşmalarda, kimi yazılarda ve özellikle siyasal demeçlerde geçen adalet, özlem ve övgüleri yaşamda yerini bulmadıkça birer özen, öykünme ve aldatmadan öteye geçemez. Adalete gereksinim duyunca (muhtaç olunca)değerini ve önemini bilmek kendini aldatmaktır. Adalet en özgün yaşam güvencesi ve gücü olarak benimsenip uygulanmazsa yaşam karanlıkları ve sorunları birbirine eklenerek insanı umutsuzluğa, düşkünlüğe ve yıkıma götürür.

Kötü siyasetçilerin bıkkınlık veren yalanları arasında “adalete bağlılık(!)” sözü geniş yer tutmaktadır. Yaşamın en doyurucu güvencesi olan adalet toplumsal ilişkilerin de en sağlam dayanaklarından biridir, hatta başlıcasıdır. Yalnız sözcük olarak yinelemek, törenlerde bağlılık ve saygıdan sözetmek inandırıcı olmuyor. Uygulamalar, işlemler her şeyi gösteriyor.

Yeni yayınlar:

– Emekli Büyükelçi Müfit ÖZDEŞ'in KAYNAK Yayınları ürünü kitabı ‘‘Harici Bir Hariciyecinin Not Defteri” adıyla yayımlandı.

– Önceki Devlet Bakanlarından Orhan KİLERCİOĞLU'nun “Unutulmaz Hatıralar ve Günümüze Bakış” adlı kitabı SELVİ Yayınevi ürünü.

– Avukat Vural GÜNAL ile Avukat Yalçın Özge ONAT'ın “Sermeyi Piyasası Hukukunun Esasları” adlı ortak yapıtları ONİKİ LEVHA Yayıncılık A.Ş. yayınlarından.

– Kadim KOÇ'un “Ankara'nın Kördüğümü SAKARYA-Mustafa Kemal Paşa'nın Dehası” adlı kitabı ile Çınar ERGİN'in “İlhan, Mahir, David” adlı kitabı BİLGİ Yayınevi'nin yeni ürünlerinden.

– Sabri Galip NAKİLER'in “Hasar Tespit Çalışmaları”, “Tabu Yıkım Çalışmaları” ve “Sen Niye Bu Kadar Güzelsin?” adlı üç kitabı İŞTİRAK Yayınları'ndan.

– Övünç Ezgi YILMAZ'ın “Yalnız İnsanlar Tuvali” adlı hikaye kitabi Sokak Yayın Grubu'nun ürünü.

– PATİKA dergisi Ankara'dan, BERRİN BAHAR dergisi ile ÇÖZÜM dergisi İstanbul'dan okurlarına ulaşıyor.

– DARENDELİ gazetesi (Ankara), GÖZLEM gazetesi (İzmir),24 SAAT gazetesi(Ankara) ile BARTIN gazetesi içerikli yayınlarını sürdürüyorlar.