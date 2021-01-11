Yeni yılı karşılarken

Geçen zamanın düşündüren, üzen, yıpratan günlerini geride bırakarak yepyeni bir zaman dilimine kapı açmanın bir umut girişimi olduğu tartışmasızdır. “Umut, imanın anasıdır” sözüyle amaçlanan da bu duygunun bir güç olduğu, girişim ve kalkışmalarda bir anahtar, bir ışık gibi sorunların çözümüne katkı verdiğidir. Duygunlarla düşüncelerin uyuşumu başarının ve huzurun koşuludur. Sorunlarla boğuşarak geçen zamanla yitirilenler üzer ve yıpratır. Ne var ki yaşam tablosu her zaman olumlu olayları, iyilikleri yansıtmaz. Acılar, yitikler, zararlar, sakıncalar, kötülükler de doğal durumlar olarak yerini alır. Geçen yıl ile gelecek yıl arasındaki fark birinin olumlu durumlarla anılması, birinin de umutla karşılanmasıdır.

Yitimlerin acısı kolay kolay unutulamaz. “Ölüler biz andıkça yaşar” sözünün yansıttığı gerçek, insan yüreğinin ve beyinin sıcaklığıdır. Acılar bir anlamda da insanı eğitir. Yitirdiklerimizi anarak yaşatırken onlarla birlikteliğin unutulmaz yanları içimizi ısıtır. ‘Nasıl olsa bir gün buluşacağız' anlayışıyla, inanç duygusuyla kendimizi avuturken pişmanlıklarımızla da hesaplaşırız.

Giden yılda birçok yakınımızı, dostumuzu yitirdik. Aydın Barosu avukatlarından Şule ERTUĞRUL, Ressam Cemal AKYILDIZ, avukat Hikmet GÜNGÖR, Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU, Yargıtay Üyesi Mustafa AYKONU, Avukat Haluk ÜNSAL, gazeteci Yurdakul FİNCANCIOĞLU, Mustafa Kemal ÇAVUŞOĞLU, önceki Bakanlardan Nevzat AYAZ ve İrfan GÜRPINAR, Öğretmen yazar Ali DÜNDAR, Yargıç Turgut KOTAN, emekli vali Refik Arslan ÖZTÜRK, gazeteci Bekir COŞKUN, önceki Başbakanlardan Mesut YILMAZ, Prof. Dr. Mithat MELEN, Prof. Dr. Gündüz GEDİKOĞLU, hesap uzmanlarından Sadullah AYGÜN, yüksek Mimar A. Ragıp BULUÇ, Prof. Dr. Ali H. BOZER, Aslı BAŞGÖZ, emekli emniyet müdürü Ali ihsan MUĞLALI, gazeteci Ertan KARASU, avukat Dr. Cengiz ABBASGİL, emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı rahmetli Haluk YARDIMCI'nın eşi Muazzez YARDIMCI, savunma mesleğinin unutulmaz ustalarından Avukat Ö. Atilâ SAV, Gama A. Ş. nin ortaklarından M. Ergil ERSÜ ve Süreyya Yücel ÖZDEN.

Cumhuriyet Gazetesi'nde güzel yazılarıyla beğeni alan Avukat Erol ERTUĞRUL'un 1966'da evlenip 20 Ekim 2020'de yitirdiği avukat eşi Şenay ERTUĞRUL'u yakından tanımanın yeterliği, Erol Bey'in kaymakamlık ve avukatlık yıllarına ilişkin bilgim, mutlu birliktelikleri, erkek ve kız iki çocuklarının gönenci unutulmaz anılar sayfalarına işlenmiştir. Tüm yitirdiklerimizin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, kendilerine de Tanrı'dan engin rahmet diliyoruz. Gençlerimizin geleceğe ilişkin tüm beklenti ve isteklerinin gerçekleşmesi de en içtenlikli dileğimizdir.

Yeni yıla bu görüşler ve dileklerle gönül kapımızı, pencerelerimizi açıyoruz. Acıların paylaştıkça azalmasını umarak kalanlara sağlıklı uzun ömür dileğimizi de yineliyoruz. Düzenlenen yemek ve eğlencelerle, umutlarla, dileklerle karşılanan yeni yılın geçen yılın olumsuzluklarını unutturması herkesin isteği. İnsanların bitip tükenmek bilmeyen istekleri, özlemleri olması doğal. En önemlileri sağlık, olumlu ve yararlı edinimler, kazanımlar, başarılı aşamalar, ülke ve ulus için olumlu çalışma ve çabalar. İlişki güzelliği, dayanışma ve değerbilme yüceliği.

Kimi siyasetçiler o kadar ilkel, o kadar katı ki kendilerinden olmayana düşman gözüyle bakıyorlar. Selamı, el sıkmayı, hatır sormayı düşünemiyorlar ya da uygun bulmuyorlar. Siyaset, insanlığı da karartıyor, unutturuyor. Yazıklar olsun..

Televizyonlarda haber sunanları, başta Fox Tv'nin yansız, canlı, güleryüzlü sunucusu Selçuk TEPELİ olmak üzere içtenlikle kutluyor, kendilerine izleyici bir yurttaş olarak teşekkür ediyorum.