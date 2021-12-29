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Körler, nankörler!

Sır değil, Ankara kulislerindeki güvenilir kaynaklardan gelen son dakika haberi değil ama yine de çok önemli bilgiler; iş miş yok diyenlere inat 5 dakikada iş bulmanın devlet güvenceli yolunu paylaşacağım sizlerle…

Ayrıntılı sivi yazmaya falan da kalkmayın! Yüksek lisansınız olabilir, lisans mezunu olabilirsiniz, iki üniversite mezunu, artı yüksek lisans, artı doktora yapmış da olabilirsiniz, ilköğretim mezunu olabilirsiniz sorun yok… Rahat olun, mezun olmasanız sadece okur yazarlığınız olsa da kabul, hallederiiiz!

İŞKURumuzun ‘resmi' internet sayfasına giriyorsunuz, şöyle bir yazı gururla sizi karşılıyor: İş Bulmanın En İyi Yolu! Altında da şöyle diyor: Binlerce ilan arasında size uygun işi bulmanın en iyi yolu! Onların altında da iki kutucuk… Soldakinde ‘mesleğinizi yazınız' yazıyor. Sağdakinde il seçiniz… Onların yanında da “ARA” kutucuğu var.

Ben, EĞİTİM-SEN'in raporuna göre 500 binin üzerinde boşta gezen öğretmen olduğu için meslek kutucuğuna mesela ‘öğretmen', il seç kutucuğuna önce İstanbul, sonra da Rize yazdım mesela, “ARA” kutucuğuna verdim komutu; aradı, aradı, aradı… Sonuç? BOŞLUK…

Baktım her ilde boşluk çıkıyor öğretmen yazınca, İŞKURumuzun ‘mesleğinizi yazın' kutucuğuna bu kez “kurye” yazdım. Bir değil, üç ayrı kuryelik bölümü çıktı! Motorlu kurye, sade kurye, ilaç kuryesi… Moto kuryeliği ve il olarak da İstanbul'u seçtim. Tak tak tak diye gıcır gıcır ilanlar belirdi ekranda! Öğrenim ve kişisel bilgiler bölümüne dikkatinizi çekerek, ibreti aleme örnek olsun diye buraya aldım…

İŞ TANIMI… Burger King S………… Şubemize “A1-A2 ehliyetli” kuryeler alınacaktır. Ücret tatminkardır! Başvuru ve görüşme adresi: Ce…. Mahallesi… İstanbul…

NİTELİK VE BECERİLER… ?

MESLEK BİLGİLERİ… Meslek: Motosikletli Kurye… Deneyim: ?

ÖĞRENİM VE KİŞİSEL BİLGİLER… En az öğrenim seviyesi: İlköğretim… En fazla öğrenim seviyesi: Yüksek lisans!!!

Geçen yıl, 24 Kasım öğretmenler gününde yazık diyenler oldu, bana ne diyenler oldu ama yine de sosyal medyada en çok paylaşılan not oldu… Şöyle yazıyordu Türkiye'nin paylaştığı notta öğretmen olan ama öğretmen olamayan genç kız: “Bugün ben de öğretmendim. Ama atanamadığım için harçlığımı çıkarabileyim diye çiçek sepeti kuryeliği yapıp öğretmenlere hediyeler götürdüm! Bu biraz kırıcıydı!”

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Kuryelik zor iş… Sanırsın millet olarak acayip dakikiz, her işimiz milimetrik, bizi idare edenler simetrik dakika tutacaksın lahmacuna! Sivrisinek kovucu lazım adama, tam 7.5 dakikada gelsin istiyor kapısına! İnsanın aklına teslim edereken kafasına kaskla vurası geliyor! Gecesi yok, gündüzü yok, hırlı mı çıkacak karşına, hırsız mı belli değil. Yazın bir derece ya zemheri soğuklarda, vızır vızır trafikte, yağmurdan sonra jilet olmuş yollarda!

İyi de hoca camiye, öğretmen okula, mühendis fabrikaya motor tepesinden daha çok yaraşmaz mı?

Yaraşır ama onlar sınırlı ve de, “Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok” sınıfından işler! İŞKURumuzun sitesindeki verilere göre Türkiye'de ‘yelpazesi en geniş' hatta ‘sınırsız' tek iş moto kuryelik!

Gemi mühendisi olsan, matematik öğretmeni olsan, fizik, kimya öğretmeni olsan, hatta daha önce yazdığım gibi iki yabancı dili su gibi bilen, Amerika'da okuyup gelmiş mekatronik mühendisi olsan, bir üniversite bitirsen, üstüne bir tane daha bitirsen, üstüne yüksek lisans da yapsan mesleğinle ilgili iş aslanı çoktan terketmiş!

Kuryelik öyle mi ya? İster okur yazar ol ister yüksek lisans yap hiiiç fark etmez. İşin devletin İŞKURunda; dolgun maaşın lahmancuncu, hamburgerci, kebapçı, getirci, götürcü patronunda hazır.

Şimdi çıkmış birileri ne diyor? Öğretmenim, mühendisim, falanım, filanım, onca yıl okudum elimde kapı gibi diplomam var ama iş yok! Uzay mekiği uzmanı olsan ne yazar, her yanda işçi arayanlar, ortalık iş ilanından geçilmiyor, ama görmüyorsunuz işte… Kör, kör bunlar! 81 ilin tamamında yüzlerce motor onları bekliyor, gir İŞKURuma, tıkla üç farklı kuryelikten birini, seç bi şehir, bul işini, atla motoruna, kap dolgun maaşı, mis…

Nankör, nankör bunlar diye az bile söyledi dünya liderimiz! Aynı zamanda iyilikbilmezsiniz, sizi bivefalar, kadirbilmezler, değerbilmezler, eee; kestane kabuğundan çıkmış da kabuğunu beğenmemiş, hakikatsizler, hayırsızlar, ayarı bozuklar, gözü göz değil bunların. Elifi yüzünde, ekmeği dizinde cümlesinin, tüü size!