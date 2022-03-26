16 kadın bakandan kız okullarını açmayan Taliban’a kınama

Taliban'ın Afganistan’daki kız öğrencilere 6. sınıftan sonra okula gitme hakkı tanımamasına tepkiler büyüyor.

Sozcu.com.tr

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16 ülkeden kadın dışişleri bakanları, yaptıkları açıklamayla Taliban'ın Afganistan'daki kız öğrencilere 6. sınıftan sonra okula gitme hakkı tanımama kararını kınadı.

Associated Press’in haberine göre Arnavutluk, Andorra, Avustralya, Belçika, Bosna, Kanada, Estonya, Almanya, İzlanda, Kosova, Malavi, Moğolistan, Yeni Zelanda, İsveç, Tonga ve İngiltere dışişleri bakanları, ortak açıklamada “Kadın ve dışişleri bakanı olarak Afganistan'da kızların bu baharda okula dönemeyecek olmasından dolayı çok endişeliyiz” ifadelerini kullandı. Taliban'ın uzun süredir tüm çocuklara okulların açılacağını vaat ettiğini hatırlatan bakanlar, “Kararın derhal iptal edilmesini ve Afganistan'ın tüm bölgelerinde tüm çocuklara eşit eğitim hakkı tanınmasını talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

ABD DE GÖRÜŞMELERİ İPTAL ETTİ

ABD de dün Taliban'la Doha'da düzenlenecek görüşmeleri iptal ettiğini duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Jalina Porter “Doha'daki görüşme dahil bir dizi teması iptal ettik. Taliban'ın bu adımını ilişkilerimizde bir dönüm noktası olarak gördüğümüzü açıkça ortaya koyduk” demişti.

15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirdikten sonra kızların eğitim hakkına engel olmayacağını savunan Taliban, 23 Mart'ta Afganistan'da okulları yeniden açmış ancak 11 yaşından büyük kızların okula dönüşünü bir sonraki bildirime kadar ertelediğini duyurmuştu. Taliban’ın eğitimden sorumlu yetkilisi Sakahullah Said, son dakika kararına “sınıflarda yer olmamasını ve teknik sorunları” gerekçe göstermişti.

Batılı ülkelerin yaptırımlarının hafifletilmesini isteyen örgütten yapılan ılımlı açıklamalara rağmen Afganistan’da kadın ve kızlara yönelik baskılar uluslararası toplumda tepkilere yol açıyor. Taliban, 1996-2001 arasında iktidarda olduğu dönemde de kızların ve kadınların okumasını ve çalışmasını yasaklamıştı.

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